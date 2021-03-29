Ученые обнаружили, что коронавирус может выделяться со слюной

Москва, 29 марта. Группа ученых пришла к выводу, что молекулы коронавируса могут заражать слюнные железы человека и выделяться со слюной.

Такой вывод по итогам ряда проведенных исследований сделала группа ученых из США и Великобритании. Полученными результатами исследователи поделились в научной статье.

Примерно в половине случаев заражения коронавирусом у человека наблюдаются симптомы, которые затрагивают ротовую полость. Однако до сегодняшнего дня было неизвестно, способен ли вирус заражать оральные ткани напрямую.

Анализ образцов слюнных желез погибших от коронавируса доказал, что инфекция не только может жить в слюнных железах, но и успешно в них размножаться. Вирус из слюны бессимптомных больных также проверили на жизнеспособность, и оказалось, что он способен заражать здоровые клетки, если их обработать этой слюной.

Коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться к человеку от летучих мышей через неустановленное промежуточное животное, считают специалисты ВОЗ и ученые из Китая. Такая теория на данный момент считается наиболее достоверной. Исследователи уже отказались от версии, что COVID-19 возник в результате лабораторной утечки.