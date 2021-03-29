Интересы Деми Ловато отстояли у российской парикмахерской

Российское авторское общество (РАО) отстояло интересы трех зарубежных исполнителей, чьи исключительные авторские права были нарушены ООО «Бьюти-Проф» из Хабаровска. Дело в том, что организация незаконно в качестве звукового оформления крутила музыку трех исполнителей — Demi Lovato, Consoul Trainin Feat Steven Anderinto&Duo Violins и Dan Balan.

Парикмахерский магазин должен заплатить по 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права исполнителей на произведения «Solo», «Obsession» и «Freedom» (Twinkle Sound Den Dance Radio Edit). РАО в данном случае выступает от имени исполнителей.

Российская федерация являлась участником Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве еще с 1973 года, а с 1995 года — Бернской конвенции. Все участники конвенции, в нашей стране это ООО «Российское авторское общество», призваны охранять права не только своих исполнителей, но и зарубежных. Поэтому они вправе привлекать любого нарушителя авторских прав к суду и требовать компенсации, которая потом уходит правообладателю — участнику конвенции.

Поэтому для любого использования авторской музыки, даже самое маленькое заведение — бар, ресторан, парикмахерский салон, обязаны получить право использовать произведение.

Напомним, ранее поэтесса Анастасия Рыбачук обвинила компанию Виктора Дробыша и Анастасию Самбурскую в использовании ее стихов в песне «Старая». В результате двух лет судебных исков поэтесса победила, и теперь Дробыш и Самбурская каждый должны выплатить Рыбачук по 76 725 рублей