Банк России установил официальные курсы валют на 30 марта

Москва, 29 марта. Курсы доллара США и официальной валюты ЕС на 30 марта 2021 года повышены. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Американская валюта поднялась относительно предыдущего значения на 7,11 копейки. Таким образом, доллар сейчас торгуется на уровне 75,8287 рубля за денежную единицу.

Евро к российской валюте также подорожал, следует из данных ЦБ. Европейская валюта составила 89,3490 рубля, увеличившись на 9,14 копейки.

Воздействие на российскую национальную валюту продолжают оказывать котировки нефти, санкционные риски и нестабильность экономик развивающихся стран. Однако в долгосрочной перспективе рубль может укрепиться благодаря сотрудничеству России и Китая, отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. Это позволит сгладить негативный эффект от ухудшения отношений с Западом.