В Индонезии террористы-смертники совершили нападение на католический собор

Утром 28 марта двое боевиков-смертников совершили теракт у входа в католический Кафедральный собор в городе Макасар провинции Южный Сулавеси. В результате нападения 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших значатся только сами боевики.

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, что произошло в Макасаре за неделю до празднования католической Пасхи, кто вероятнее всего стоит за организацией террористического акта и как с этим связаны радикальные исламисты Индонезии и Филиппин, аффилированные с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Семейный терроризм

Взрыв произошел около 10:30 утра по местному времени на улице Каджаолалидо в районе Уджунг-Панданг города Макасар провинции Южный Сулавеси.

Двое террористов-смертников попытались въехать на мотоцикле через боковые ворота на территорию католического Кафедрального собора Пресвятого Сердца Иисуса. В это время в храме только окончилась служба, и люди начали выходить из здания.

#Indonesian: A suicide bomber has detonated outside a Catholic church in the Indonesian city of Makassar, which is located in the province of Southern Sulawesi, as people arrived for Sunday service. pic.twitter.com/el2xXquWcQ — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) March 28, 2021

Один из охранников по имени Космас увидел у ворот подозрительных лиц и двинулся навстречу, чтобы не позволить им попасть во двор. В этот момент террорист совершил самоподрыв. В результате служащий получил травмы головы и живота и в настоящее время находится в полицейском госпитале Макасара.

Начальник полиции Южного Сулавеси Мердишам сообщил, что общее количество пострадавших составляет двадцать человек, включая охранников и прихожан, которые обратились за медицинской помощью с различными ранениями. Пятнадцать из них проходят лечение в трех больницах города.

Представитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Южного Сулавеси, старший комиссар Эндра Зулпан подтвердил, что оба террориста-смертника погибли на месте происшествия. Вскоре правоохранители установили, что исполнителями теракта являлись муж и жена. Их имена не разглашаются, но известно, что они состояли в браке около полугода.

Специалисты также обратили внимание, что взрывное устройство обладало большой мощностью. Это указывает на достаточно хорошую подготовку террористов.

«По результатам анализа, взрыв отнесен к категории фугасных. Те, кто планировал [теракт], хорошо знали, как обращаться со взрывчаткой», — сказал Мердишам.

Pasangan suami istri yang menjadi pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar diketahui baru menikah sekitar 7 bulan yang lalu. https://t.co/Ke6lZ5MZ4x — detikcom (@detikcom) March 29, 2021

Меры противодействия

По мнению мэра Макасара Мохаммада Рамдхана Поманто, взрыв мог привести к гораздо большим жертвам, если бы произошел у центрального входа в собор, а не возле боковых ворот, всего в нескольких десятках метров дальше по улице. Помогли также противоковидные меры: люди старались соблюдать дистанцию и не собирались большими группами.

Поманто призвал жителей города сохранять спокойствие и не распространять фотографии и видео нападения в социальных сетях, так как подобный контент позволяет террористам достичь своей главной цели — посеять страх в обществе.

Suicide bombing at a church in Makassar city, Indonesia, leaves at least 14 church officials and congregants hurt, while local police say at least one bomber died at scene, but did not confirm if both died pic.twitter.com/Wvyjkq2tWk — GIDI9JA (@gidi_9ja) March 28, 2021

«Я прошу общественность не участвовать в размещении или распространении фото, изображений или видеоконтента жертв терроризма в любых СМИ», — отметил министр коммуникаций и информации Джонни Герард Плате в письменном обращении.

Атака на собор в Макасаре произошла в католическое Вербное воскресенье, первый день Страстной недели, которая завершится празднованием Пасхи. В связи с этим полиция и военные получили приказ усилить меры безопасности в местах отправления религиозных культов по всей Индонезии. Кроме того, в потенциально проблемных районах будет организовано патрулирование. Особое внимание уделяется провинции Южный Сулавеси и столичному региону.

A suicide bomber blew himself up outside a catholic church in the Indonesian city of Makassar on Sunday, wounding at least 14 people on the first day of the Easter holy week. pic.twitter.com/NX7LvXfXDR — ANews (@anews) March 28, 2021

Индонезийский филиал «Аль-Каиды»

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, но после взрыва у католического собора в Макасаре сторонники «Исламского государства» в Индонезии призвали продолжать атаки.

На специальной пресс-конференции в Джакарте начальник отдела по связям с общественностью Национальной полиции, главный инспектор Арго Ювоно сообщил, что правоохранители пытаются установить, были ли нападающие связаны с местным филиалом террористической группировки «Джемаа Исламия», аффилированной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

За последний месяц в ходе масштабной спецоперации в провинциях Восточная Ява, Западная Суматра, Северная Суматра, Бантен, а также в Джакарте антитеррористический отряд полиции Densus-88 задержал около 50 человек по подозрению в причастности к терроризму.

Широкую подпольную сеть организовал Усман Сеф, известный как Фахим, один из командиров «Джемаа Исламия», ранее воевавший в Афганистане. Его фракция планировала нападения на полицейских, для чего боевики прошли подготовку в районе города Маланг на востоке Явы.

По сведениям полиции, Фахим также готовил группу джихадистов для боевых действий в следующем году в Медине (Саудовская Аравия).

Макасарское отделение «Джемаа Аншарут Даула»

Между тем Мух Тауфикуррохман, старший научный сотрудник Центра изучения радикализма и дерадикализации (PAKAR), одним из первых обратил внимание, что атака на католический собор в Макасаре обладала признаками, характерными для другой террористической группировки — «Джемаа Аншарут Даула» (ДжАД), связанной с «Исламским государством».

Последнее крупное нападение в Индонезии произошло в мае 2018 года, когда две семьи совершили серию взрывов террористов-смертников в церквях второго по величине города Сурабая на острове Ява. В результате терактов погибло 28 человек, включая 13 боевиков и 15 мирных жителей, еще 57 получили ранения. Полиция заявила, что за организацией атак стоит именно «Джемаа Аншарут Даула».

По сравнению с другими радикальными исламистскими организациями, отделение ДжАД в Макасаре является одним из самых активных. В начале января текущего года сотрудники Densus-88 арестовали 20 человек, связанных с группировкой, после того как правоохранители получили информацию о возможных нападениях на полицию и культовые сооружения в городе. Двое экстремистов оказали сопротивление при задержании и были убиты.

Поздно вечером в воскресенье начальник полиции генерал Листьо Сигит Прабово официально подтвердил, что устроившие взрыв у Кафедрального собора города Макасар террористы-смертники являлись членами местной ячейки «Джемаа Аншарут Даула», большая часть которых была арестована еще в январе.

Индонезийская полиция также заявила, что макасарские смертники входили в подгруппу ДжАД, которая участвовала в нападениях боевиков в городе Холо на юге Филиппин.

Fourteen people were injured after two suspected suicide bombers struck a Catholic church in the Indonesian city of Makassar as worshippers gathered on the first day of the Easter holy week https://t.co/guw4x3hvMP pic.twitter.com/AwqpfIHHBD — Reuters (@Reuters) March 28, 2021

Связи с филиппинскими радикальными исламистами

По словам Муха Тауфикуррохмана, макасарское отделение было тесно связано с супругами Рулли Риан Зеке и Ульфа Хандаяни Салех — террористами-смертниками ДжАД, которые в январе 2019 года совершили двойной теракт в католическом соборе в филиппинском городе Холо. В результате взрыва двух бомб погибли 23 человека и более 100 получили ранения.

«Атаки имеют важное сходство: их цель — церкви», — подчеркнул Мух Тауфикуррохман.

Индонезийская пара была непосредственным исполнителем нападения в Холо. Руководил же всей операцией Хатиб Саваджаан — лидер террористической группировки «Абу Сайяф», связанной с «Исламским государством».

На юге Филиппин 10 октября прошлого года была арестована гражданка Индонезии Резки Фантасия Рулли, известная как Чичи, или Нана Исирани, которая готовилась стать смертницей. Двадцатилетняя девушка является вдовой Анди Басо, индонезийского члена «Абу Сайяф», который также входил в сеть «Джемаа Аншарут Даула». Помимо этого, Рулли — дочь тех самых индонезийских террористов-смертников, совершивших теракт в католическом соборе города Холо в январе 2019 года.

Нападение на католический Кафедральный собор в Макасаре, вероятнее всего, является реакцией на успешные контртеррористические операции силовых структур, которые предотвратили более масштабные теракты, планировавшиеся местным отделением ДжАД. В то же время оно хорошо демонстрирует живучесть транснациональных сетей террористических группировок, действующих под сенью «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.