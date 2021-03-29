Персональные данные пользователей сайта «Свободу Навальному» попали в даркнет

Москва, 29 марта. Персональные данные пользователей сайта «Свободу Навальному» попали в свободный доступ. Хакеры заявили, что защиту ресурса можно без труда обойти.

На сайте «Свободу Навальному» произошла утечка информации, сообщает Telegram-канал «Опер пишет...». У хакеров получилось завладеть персональными данными более 100 тыс. пользователей, которые были размещены на продажу в даркнете.

Также злоумышленники заявили, что данный ресурс не является безопасным, его защиту могут обойти даже неопытные взломщики. В открытый доступ были выложены данные 1 тыс. пользователей — так хакеры подтвердили свои слова.

Отмечается, что число реальных пользователей, заходящих на сайт, в настоящее время стремится к нулю, а посещаемость обеспечивают боты.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, каким образом ФБК (признан иноагентом) накручивает число «активистов» на своем сайте.