В Кремле обеспокоены эскалацией обстановки в Донбассе

Москва, 29 марта. Провокации украинских силовиков в Донбассе вызывают серьезную обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, нынешнее обострение ситуации может привести к «чрезвычайно опасному силовому сценарию». Поэтому провокационные действия украинских военнослужащих вызывают обеспокоенность России.

При этом Песков подчеркнул, что в данный момент Москва, Берлин и Париж ведут согласование возможных переговоров лидеров трех стран. Основной темой контакта будет Донбасс.

Однако представитель Кремля заметил, что возможная беседа президента России Владимира Путина, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не будет являться мероприятием в формате «нормандской четверки».

Отметим, что ранее в Киеве заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с руководством стран «нормандской четверки» ситуацию в Донбассе.