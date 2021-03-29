Стало известно, как выглядит могила целительницы Джуны

Москва, 29 марта. Евгения Давиташвили, более известная как целительница Джуна, скончалась в 2015 году в возрасте 65 лет. Она была похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Многие считали, что Джуна могла одним прикосновением руки исцелить от разных болезней. На волне своей популярности Давиташвили основала Международную академию альтернативных наук. Джуна писала картины, стихи, пела, давала концерты.

В 1997 году она провозгласила себя «царицей ассирийского народа». Из-за непростого характера у знахарки были проблемы с некоторыми звездами шоу-бизнеса, пишет «Экспресс-газета». К примеру, целительница в пух и прах разругалась с Аллой Пугачевой. При этом у Джуны были романтические отношения со многими мужчинами, некоторое время она была супругой продюсера Игоря Матвиенко.

Джуна долгие годы поддерживала имидж сильной и независимой женщины. Однако у нее была огромная душевная травма из-за смерти сына Вахтанга. Молодой человек умер в 2001 году при загадочных обстоятельствах. По слухам, он погиб в ДТП, но некоторые люди утверждали, что парня убили.

После гибели сына целительница ушла в себя. Она часто навещала могилу Вахтанга на кладбище. По заказу Джуны на могиле наследника был установлен металлический памятник в виде мужской и женской фигур. Когда знахарка неожиданно умерла, ее похоронили под одной плитой с сыном. Территория этого участка на кладбище огорожена красивой решеткой в виде кованых цветов.

Ранее сообщалось, что певец Михаил Муромов объявил себя преемником Джуны. Он пояснил, что целительница всегда знала о его необычных способностях.