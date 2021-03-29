Пенсии россиян увеличились более чем на 3 тысячи рублей за пять лет

Москва, 29 марта. Средняя пенсия по России составила 15 744 рубля на 1 января 2021 года. За пять лет уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тысячи рублей.

Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, размер пенсионного обеспечения не может быть меньше прожиточного минимума, передает ТАСС.

«В случае, если пенсия оказывается ниже этой планки, гражданин получает социальную доплату до прожиточного минимума», — отметила она.

По словам замминистра, по состоянию на 1 января текущего года дополнительные выплаты получили 6,2 млн пенсионеров. Пенсии неработающих пожилых граждан были проиндексированы с начала года на 6,3%, резюмировала Баталина.

Специалисты ранее рассказали, какие преимущества дает накопленный стаж работы в 20 или 25 лет при выходе на пенсию. Соответствующий опыт предоставляет гражданину право на досрочный выход на пенсию, объяснили в ПФР.