Свыше 130 тысяч человек призовут весной 2021 года в армию РФ

Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в армию, который стартует с 1 апреля 2021 года.

Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно президентскому указу, в российские войска направят 134 650 новобранцев.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», — указано в документе.

На время весеннего призыва для будущих военнослужащих и работников военкоматов будет действовать строгий масочно-перчаточный режим и обязательный замер температуры с экспресс-тестированием на коронавирусную инфекцию. Для призывников будут открыты прививочные кабинеты непосредственно на территории воинских частей.

С 1 апреля военкоматы разошлют повестки всем призывникам, за исключением проживающих на Крайнем Севере и педагогов образовательных учреждений.