Москва, 29 марта. Решения президента Украины Владимира Зеленского напоминают действия фашистских коллаборационистов времен нашествия немецких захватчиков, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко провел параллель между современной Украиной, ее президентом Владимиром Зеленским и поведением коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Политолог отметил, что больше всего зверств и преступлений совершали именно украинские и прибалтийские подельники нацистов. Преступники понимали, что, в отличие от большинства немецких солдат, у них уже не было пути назад, уверен Ищенко.

«Вот эти зверства коллаборационистов во многом объясняют сегодняшнее поведение Зеленского. Потому что если ты перешел на сторону врага, у тебя уже больше нет выбора. Ты можешь сдаться, но если тебя не пристрелят прямо сейчас, то с большой долей вероятности повесят потом. У Зеленского ситуация абсолютно та же самая. Потому что когда его избирали, он обещал прекратить войну, обещал навести порядок в экономике, обещал навести порядок административный. Короче, обещал всем что-то хорошее. И ни одно из своих обещаний не выполнил», — рассказал эксперт.

Со временем украинский президент отказался от своих заявлений и обещаний, стал выступать за эскалацию ситуации в Донбассе и отметился рядом заявлений и решений, после которых многие стали называть его фашистом.

«Зеленский — это, по сути, классический коллаборационист. Он публично, на глазах у всей своей страны, перешел на сторону врага, перешел на сторону тех, против кого его избирали. Еще до его избрания говорили, что Зеленский будет вторым Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ред.). Не потому что Зеленский такой плохой, а потому что на Украине кого не избери — все будет Порошенко, второй, третий...» — заключает Ищенко.

Ранее эксперт Ростислав Ищенко уже рассказывал о последствиях политических решений Зеленского и подробно описал сценарий распада Украины и исчезновения Незалежной с политической карты мира.