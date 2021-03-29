Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Политолог Ищенко сравнил Зеленского с коллаборационистами времен ВОВ

Политолог Ищенко сравнил Зеленского с коллаборационистами времен ВОВ

Москва, 29 марта. Решения президента Украины Владимира Зеленского напоминают действия фашистских коллаборационистов времен нашествия немецких захватчиков, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко провел параллель между современной Украиной, ее президентом Владимиром Зеленским и поведением коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. Политолог отметил, что больше всего зверств и преступлений совершали именно украинские и прибалтийские подельники нацистов. Преступники понимали, что, в отличие от большинства немецких солдат, у них уже не было пути назад, уверен Ищенко.

«Вот эти зверства коллаборационистов во многом объясняют сегодняшнее поведение Зеленского. Потому что если ты перешел на сторону врага, у тебя уже больше нет выбора. Ты можешь сдаться, но если тебя не пристрелят прямо сейчас, то с большой долей вероятности повесят потом. У Зеленского ситуация абсолютно та же самая. Потому что когда его избирали, он обещал прекратить войну, обещал навести порядок в экономике, обещал навести порядок административный. Короче, обещал всем что-то хорошее. И ни одно из своих обещаний не выполнил», — рассказал эксперт.

Политолог Ищенко сравнил Зеленского с коллаборационистами времен ВОВ

Со временем украинский президент отказался от своих заявлений и обещаний, стал выступать за эскалацию ситуации в Донбассе и отметился рядом заявлений и решений, после которых многие стали называть его фашистом.

«Зеленский — это, по сути, классический коллаборационист. Он публично, на глазах у всей своей страны, перешел на сторону врага, перешел на сторону тех, против кого его избирали. Еще до его избрания говорили, что Зеленский будет вторым Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ред.). Не потому что Зеленский такой плохой, а потому что на Украине кого не избери — все будет Порошенко, второй, третий...» — заключает Ищенко.

Ранее эксперт Ростислав Ищенко уже рассказывал о последствиях политических решений Зеленского и подробно описал сценарий распада Украины и исчезновения Незалежной с политической карты мира.

Новости партнеров