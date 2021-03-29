Литва не может устранить коллапс на границе с Россией и Белоруссией

Вильнюс, 29 марта. Граница Литвы с Россией и Белоруссией оказалась в транспортном коллапсе из-за сбоя в компьютерной сети на литовской стороне.

На приграничной трассе образовалась многокилометровая пробка из сотен фур. Стоят грузовики с российскими, белорусскими, украинскими, казахскими и литовскими номерами, бизнес несет убытки. Компьютерный сбой не удается исправить на протяжении уже пяти дней.

На одном из КПП пробка растянулась на 17 километров, фуры стоят в три ряда. Скорость работы литовских пограничников упала в разы. Даже после оформления документов водители вынуждены простаивать по семь-восемь часов на границе. Вокруг КПП чистое поле, нет ни магазинов, ни кафе, дальнобойщики перешли на сухой паек и выключили рации от безысходности.

На официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики появляется переменчивая информация о восстановлении системы, пока документы оформляют в ручном режиме. Домой не могут попасть даже пустые фуры с литовскими номерами.

Несколько недель назад Россия стала принимать белорусские грузы в обход литовской Клайпеды. Нынешний «сбой» похож на ответ Литвы, но в долгосрочной перспективе такие действия могут привести к экономическим потерям страны, сообщает портал «Вести.ru».

Ремонт на литовской стороне пограничного пункта стал причиной задержки транспортного потока на границе с Калининградской областью 26 марта. С российской стороны скопилась очередь из 250 машин, пробка растянулась на четыре километра.