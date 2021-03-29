Кабмин ФРГ сообщил, что конференция Путина, Меркель и Макрона не состоялась

Берлин, 29 марта. Видеоконференция президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель сегодня, 29 марта, не состоялась.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель. — Прим. ред.) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал Зайберт.

Штеффен Зайберт в ходе общения с журналистами добавил, что не владеет большей информацией по этой теме.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ заявили о продлении карантина в стране до 18 апреля.