Голливуд атакует, или Как вернуть славу российскому кино. Колонка Карена Шахназарова

Засилье американского кино в российском прокате и особенно на телевидении — серьезная проблема. И дело тут не только в доминировании Голливуда. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы на наши экраны попадало действительно хорошее кино.

Недавно наши специалисты провели анализ сетки различных российских телеканалов и обнаружили: ежедневно в эфире показывается до ста американских картин. Причем большая часть этих фильмов весьма посредственного качества. Такого нет ни в одной стране мира!

Да, в Голливуде выпускают отличные картины, и их, безусловно, надо показывать, но я полагаю, что должен быть какой-то отбор. Ведь получается, что на фоне полной монополии американского кино наш зритель фактически лишен права смотреть что-то другое. Вы, например, давно видели по телевизору китайскую, индийскую, латиноамериканскую, да хотя бы немецкую картину?

Поэтому я считаю, что в отношении американского кино у нас должны действовать определенные ограничения. Поверьте, в мире очень много хорошего кино. Задача прокатчика — обеспечить зрителю возможность выбора.

Проблемы российского кино

Кроме того, нам, безусловно, нужно активнее развивать отечественное кино. Для этого необходимо создать работоспособную систему кинопроизводства. На мой взгляд, уже действующая серьезно хромает. Например, мы на «Мосфильме» создали первоклассную киностудию, где можно снимать кино самого высокого уровня. Но мы не можем отвечать за весь кинопроцесс в России. А проблем у него немало.

Одна из причин того, что отечественные фильмы часто проваливаются в прокате, — отсутствие должной работы со сценариями. Сценарий, как известно, — основа кино. Даже средний, но профессионально сделанный сценарий — это залог того, что у вас в любом случае получится фильм. Возможно, не великий, но вполне достойный для показа в кинотеатрах. В том же Голливуде со сценариями работают очень плотно. Для этого существует специальная профессия — редактор. Увы, у нас она сегодня практически исчезла. В итоге недоработанные, «сырые» сценарии запускаются в производство. Чему же потом удивляться?

Кстати, на нашем телевидении институт редакторов существует — там профессионально работают со сценариями. Понятно, что сериалы тоже бывают неудачными, но встречаются действительно неплохие работы. Так что, по моему глубокому убеждению, в российскую киноиндустрию необходимо вернуть профессию редактора. Тогда и отечественное кино вернет себе былую славу.