Для службы в Росгвардии годится только один из шестнадцати жителей Дагестана

Махачкала, 29 марта. Только 10 кандидатов из 160 на поступление в службу в рядах дагестанского управления Росгвардии в 2020 году смогли успешно пройти испытания по физподготовке. В ведомстве считают, что молодые люди подходят к зачетам недостаточно ответственно.

По словам начальника управления Росгвардии по региону Магомеда Баачилова, требования при приеме на службу предъявляются к кандидатам не сложные, но слабая физическая подготовка не позволяет успешно сдать нормативы.

«На сегодняшний день подразделения Росгвардии по республике практически сформированы, укомплектованность личного состава достигает 98%. Набор производится очень просто — мой заместитель по боевой подготовке принимает у кандидатов зачеты по физподготовке. Тесты — несложные, но, к сожалению, в прошлом году из примерно 160 обратившихся к нам человек только десять, наверное, смогли сдать зачеты. Народ немного слабенький идет», — рассказал журналистам генерал-майор полиции.

Баачилов уточнил, что большинство молодых людей отсеивается уже на стадии трехкилометрового кросса. Лишь единицы целенаправленно готовятся к сдаче нормативов, они в случае неудачи пробуют пройти испытания повторно.

«Уже когда начинают сдавать кросс на три километра, молодежь выдыхается. Но бывает так, что кандидаты не сдали с первого раза и приходят повторно. Приходят более подготовленными и сдают нормативы. Таких единицы», — констатировал глава республиканского управления Росгвардии.

Как уточнил заместитель начальника ведомства Магомед Магомедов, требования к кандидатам включают в себя также зачеты по подтягиваниям, отжиманиям и ряду других упражнений. В их число входит также тест Купера.

«Чтобы сдать кросс на отлично, три километра необходимо пробежать за 11 минут 45 секунд, подтянуться 18 раз. В комплексе Купера необходимо выполнить 60 отжиманий, 60 раз пресс, 60 раз армейскую пружину и 60 выпрыгиваний. После всего этого — полоса препятствий», — рассказал он.

Как отметил в беседе с ФАН бывший тренер по кикбоксингу из дагестанского Каспийска Расул Магомедов, предъявляемые Росгвардией требования к физической подготовке кандидатов, являются довольно жесткими, но выполнимыми. Он напомнил, что для сотрудников силового ведомства чрезвычайно важна выносливость, которую и предлагается продемонстрировать на зачетах.

«Если кто-то хочет работать в Росгвардии или в другой силовой структуре, то он должен быть готов к жесткому отбору. Здоровье и выносливость здесь выходит на первый план. Эти нормативы сложные для обывателя, но вполне выполнимые для подготовленного человека. Да, это требует времени, и за короткое время развить в себе такие навыки не получится. Поэтому ребятам стоит заранее готовиться, постоянно держать себя в хорошей физической форме», — отметил специалист.

Ранее ФАН сообщал, что Отец Героя России, лейтенанта полиции, сотрудника управления Росгвардии по Дагестану Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от республики. Он примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».