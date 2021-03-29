О существовании КАСКО и ОСАГО слышали, наверное, все, однако, как показывает практика, люди не всегда до конца понимают, в чем разница между этими двумя типами страхования. Подробно о том, чем же отличается полис ОСАГО от КАСКО, журналист ФАН разбирался с экспертом по страхованию Андреем Тростиным.

Что такое ОСАГО и КАСКО простым языком

Андрей Тростин рассказывает, что ОСАГО и КАСКО — это два принципиально разных вида страхования автомобиля. Первый — обязательный, второй — добровольный, и в этом состоит главное их отличие.

Как поясняет наш эксперт, по ОСАГО страхуется ответственность перед «третьими лицами». То есть если водитель попал в аварию, то по ОСАГО его страховая компания возместит стоимость ремонта только пострадавшему, в то время как свой собственный автомобиль виновник аварии ремонтирует самостоятельно.

«Полис КАСКО защищает своего владельца от непредвиденных трат, независимо от того, был ли он признан виновником или неумышленно сам причинил вред своему авто, например, заезжая в гараж, — комментирует Андрей Тростин. — При этом непринципиально — есть виновник или его нет. Ремонт автомобиля возместят в любом случае».

Таким образом получается, что КАСКО дает куда большую защиту в непредвиденных ситуациях. Так-то оно так, но такой полис стоит значительно дороже, и нужно понимать, что его покупка не избавит от оформления ОСАГО, поскольку он является обязательным видом страхования, а за отсутствие полиса предусмотрен штраф. Наш эксперт предупреждает, что без него невозможна не только эксплуатация транспортного средства, но и его регистрация в МРЭО ГИБДД. Даже если есть КАСКО, ОСАГО делать все равно нужно.

Однако нельзя не отметить, что и КАСКО может являться обязательным при определенных обстоятельствах. Так, если вы решили взять автокредит, то до его полного погашения собственником автомобиля является банк, который требует от заемщика, чтобы тот застраховал имущество кредитора. В таком случае вы обязаны оформить полис КАСКО, который покроет ущерб банку, если принадлежащий ему по договору автокредита автомобиль будет поврежден, полностью уничтожен в ДТП или угнан.

Если говорить о сроках, то полисы ОСАГО и КАСКО по умолчанию оформляются на год. Их действие начинается с начала периода страхования, указанного в полисе, а не с даты его оплаты. ОСАГО можно оформить заранее — до 60 дней до окончания предыдущего полиса, а также на три и шесть месяцев.

«Такой полис ничем не отличается от обычного, разве что оплата будет произведена частями, — объясняет Андрей Тростин. — Так при страховании на три месяца оплачивается 50% от полной стоимости ОСАГО, а полис, приобретаемый на полгода, обойдется в 70% от полной стоимости ОСАГО на год».

Полис КАСКО также лучше продлевать заранее. Если произойдет разрыв хотя бы в один день, то потребуется произвести осмотр транспортного средства повторно. Тогда как в случае продления действующего договора КАСКО в период до 30 дней до его окончания, осмотр не потребуется. Полис КАСКО может быть многолетним — например, при покупке в лизинг на весь срок действия лизингового договора.

Когда автомобиль застраховать нельзя?

Если застраховать по ОСАГО можно любой автомобиль, имеющий диагностическую карту, то есть прошедший процедуру техосмотра (не путать с техобслуживанием!), то с КАСКО дела обстоят несколько сложнее. Андрей Тростин рассказывает, что во многих компаниях можно застраховать по КАСКО отечественный автомобиль возрастом до пяти лет, а иномарку — не старше 10 лет при прерванном или первичном страховании.

Это правило не действует при продлении ранее действующего полиса КАСКО. Как объясняет наш эксперт, по индивидуальному согласованию страховые компании страхуют автомобили и старше 10 лет.

Андрей Тростин перечислил случаи, в которых оформить полис КАСКО точно не получится:

автомобиль разрушен конструктивно;

автомобиль относится к категории эксклюзивных (переделки, ретро и так далее). Это связано с невозможностью объективно рассчитать стоимость ремонта в случае убытка;

«Разовые акции по страхованию таких авто носят имиджевый характер для страховщика, — поясняет эксперт по страхованию. — Их страхуют не как автомобиль, а как имущество на выставке или как груз при перевозке».

после убытка ТОТАЛ (конструктивная гибель), даже если автомобиль можно полностью восстановить.

На что обратить внимание при покупке полиса ОСАГО и КАСКО

Андрей Тростин рекомендует перед оформлением уточнить следующие важные моменты:

убедиться в наличии действующей лицензии на требуемый вид страхования у страховщика (актуально для малоизвестных компаний);

проверить по номеру, внесен ли полис ОСАГО в единую базу Российского союза автостраховщиков;

если речь идет о КАСКО, то уточнить, как будет произведена выплата в случае убытка — деньгами или направлением на станцию технического обслуживания (далее — СТО), а также, где именно будет осуществляться ремонт — на дилерской СТО или СТО страховщика;

узнать, включена ли в полис франшиза. По словам нашего эксперта, при ее наличии в случае убытка часть расходов, равных франшизе, страхователь будет оплачивать самостоятельно.

ознакомиться с перечнем дополнительных опций, которые могут вам понадобиться: аварийный комиссар, содействие в сборе справок, техпомощь на дороге, эвакуатор, несчастный случай, гражданская ответственность, страхование дополнительного оборудования.

для возмещения амортизационных потерь лучше включить в полис GAP — гарантированное сохранение стоимости, так как при расчете в случае убытка учитывается износ авто, и выплата будет меньше первичной стоимости транспортного средства.

От чего зависят тарифы на ОСАГО и КАСКО

«Расчет стоимости плиса осуществляется по установленным ЦБ тарифам для ОСАГО, а также марке, модели и мощности автомобиля, — комментирует Андрей Тростин. — Для КАСКО также имеет значение его стоимость».

Кроме того, тариф на полисы зависит от следующих параметров:

стажа и истории страхования допущенных к управлению лиц;

возраста;

региона, в котором зарегистрированы владелец и автомобиля (действительно для ОСАГО).

«Для водителя со стажем до трех лет ОСАГО и КАСКО будет по умолчанию дороже, так как вероятность убытка ввиду незначительного опыта вождения существенно повышается, — продолжает эксперт. — Используя статистику, основанную на данных о более-менее угоняемых или чаще-реже попадающих в ДТП моделей, страховые компании также учитывают это в тарифах».

Как сэкономить на КАСКО и ОСАГО

В ОСАГО и КАСКО существенное влияние на ценообразование имеет возраст и стаж лиц, вписанных в страховку. Сделать полис обязательного страхования дешевле можно, исключив из него дополнительных водителей, внесенных, так сказать, «на всякий случай». Однако наш эксперт предупреждает, что если транспортным средством управляет лицо, не внесенное в полис как допущенное к управлению, то за это нарушение полагается штраф.

Если же наступит страховой случай, он не будет возмещен страховщиком. Лицо, не допущенное к управлению, при ДТП самостоятельно оплачивает потерпевшему убыток, либо по гражданскому иску ущерб взыскивается через суд.

С КАСКО возможностей сэкономить больше. Снизить стоимость полиса можно, если:

уменьшить заявляемую стоимость автомобиля;

убрать некоторые дополнительные услуги, вроде аварийного комиссара или техпомощи на дорогах;

оформить полис с франшизой (оплата страхователем части убытка);

выбрать ремонт на специализированной СТО из списка страховой. Очень актуально для постгарантийных авто, которые уже не обслуживаются у дилера в обязательном порядке;

установить на автомобиль телематическое оборудование, которое следит за личной статистикой поездок — их дальностью, частотой, выбором дорог и манерой вождения;

«Если вы аккуратный водитель, телематика уменьшит стоимость полиса, агрессивная езда сделает КАСКО дороже», — предупреждает Андрей Тростин.

застраховать по КАСКО всего два риска — «Угон/Тотал». Выплата по такому полису будет только в случае полной утраты автомобиля в результате угона или при ДТП, повлекшим конструктивную гибель авто. Актуально для тех, кто сам ремонтирует авто или не обращается с мелкими повреждениями в страховую;

оформить полис КАСКО с ограничением ежегодного пробега.

Необходимые документы

Для страхования ОСАГО необходимо предоставить:

паспорт собственника автомобиля;

документы на автомобиль (ПТС или СТС);

водительские удостоверения всех допущенных к управлению лиц.

Если страхуется КАСКО на новый автомобиль до его выезда из автосалона, то к вышеперечисленному потребуется еще и договор купли-продажи.

Как возмещается ущерб по КАСКО и ОСАГО

«По ОСАГО убыток возмещается направлением на ремонт в специализированную СТО, — поясняет Андрей Тростин. — По КАСКО убыток может быть также возмещен в натуральной форме — деньгами по калькуляции страховщика».

В возмещении убытков могут отказать в случае нарушения условий договора страхования: