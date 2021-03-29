Политолог Ищенко высмеял и назвал абсурдными любые разговоры об инвестициях в Украину

Москва, 29 марта. Ни один здравомыслящий инвестор не будет вкладываться в украинскую экономику из-за слишком высоких рисков и коррупции, заявил политолог и дипломат Ростислав Ищенко.

Одна из главных проблем экономики современной Украины — недостаток прямых иностранных инвестиций. В эфире радиопередачи «Револьвер» политолог Ищенко объяснил, почему иностранные бизнесмены не торопятся вкладывать свои средства в экономику Незалежной.

«Что касается околоинвестиционных разглагольствований, это не только не смешно, это уже даже не интересно. Какие инвестиции? Куда инвестиции? В гражданскую войну? Если вы действительно мудрый, умный и образованный человек, вы знаете, что на Украине идет гражданская война, что экономика разрушена, что власти насквозь коррумпированы. И ваши инвестиции в лучшем случае растворятся во времени и пространстве, и вы никогда не узнаете, кто их украл. В худшем случае, вас за ваши же инвестиции попытаются обвинить в каких-нибудь уголовных преступлениях», — заявил эксперт.

Украина как объект для вложения своих средств — место со всех сторон опасное и ненадежное, считает он. Поэтому любой, кто будет рассуждать о каких-то вложениях в развитие этой страны, или не разбирается в теме инвестиций совершенно, или просто смешно шутит, уверен Ищенко.

«Инвестиции в украинскую экономику — это абсурд. Даже в самые лучшие годы в украинскую экономику инвестировалось не больше, чем в экономики не самых богатых африканских стран. Не потому что Украина такая плохая, а потому что инвесторы свои деньги считают и понимают, что это государство с высокой степенью риска. Это и высокая политическая нестабильность, и очень высокий уровень коррупции, который сейчас только повысился. Нормальный человек в эту страну инвестировать ну будет. Лучше в банк на депозит положить. Не так доходно, но хотя бы гарантировано. Инвестиции в Украину — хорошая юмореска для «Квартала 95»», — высмеял политолог любые попытки инвестировать в Незалежную.

Ранее Ростислав Ищенко проанализировал поведение главы «Правого сектора»1 (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Андрея Билецкого и пришел к выводу, что его риторика и высказывания схожи с поведением типичного нациста. Высказывание Ищенко опубликовано в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.