Томские ученые нашли полезное применение переработанным покрышкам

Томск, 29 марта. Сотрудники Томского политехнического университета научились делать морозостойкий мазут из переработанных покрышек, сообщили в пресс-службе учреждения.

Порядка миллиона покрышек выбрасывают каждый год на территории Томской области. Попадая на свалки, шины начинают выделять токсические соединения. Томские ученые придумали, как безопасно утилизировать эти отходы и использовать продукт их переработки.

Способ паровой газификации позволил специалистам перерабатывать ненужные покрышки с экономической и экологической пользой. Специальная установка будет превращать материал в морозостойкий мазут с помощью горячего пара.

Ранее исследователи Томского политехнического университета разработали новый сенсор, позволяющий выявить наличие допинговых препаратов в крови спортсменов. Устройство позволит проводить анализ с гораздо меньшими затратами, чем существующие аналоги.