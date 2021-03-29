Глава Black Star раскрыл причину ухода Тимати

Москва, 29 марта. Гендиректор Black Star Павел Курьянов, более известный в звездной тусовке как Пашу, рассказал, почему из лейбла ушел Тимур Юнусов (Тимати).

Тимати покинул лейбл в непростой период, когда был пик коронавируса и большинство музыкантов остались без концертов. Но в Black Star за это на него никто не обижается, пояснил Курьянов.

«Он просто устал утопать в постоянной рутине управления большим количеством проектов и решил заниматься только своей карьерой», — пояснил топ-менеджер в интервью изданию «СтарХит».

Пашу добавил, что многие бизнес-процессы были завязаны на Тимати, пришлось перестраиваться. Зато сейчас у всех все стало стабильно — и в лейбле, и у самого Юнусова. Курьянов подчеркнул, что о своем коллеге вспоминает с теплотой, поскольку вместе с музыкантом они прошли большой путь.

После ухода Тимати из Black Star стало известно, что он расстался с вице-мисс Россия-2014 Анастасией Решетовой. Модель родила рэперу сына Ратмира, но это не помогло сохранить их отношения.

Позднее Юнусова пригласили стать героем восьмого сезона шоу «Холостяк». Поклонники обвинили музыканта в том, что он не ищет новую любовь, а занимается самопиаром. Тимати даже снял новый клип на песню «Чокер» с участницами программы.