Американские республиканцы разоблачили попытки демократов узурпировать власть в США

Вашингтон, 29 марта. Новые поправки в избирательное законодательство США позволят демократам и президенту Джо Байдену узурпировать власть в Америке, заявили представители Республиканской партии.

Конгресс США готовится к жаркой битве вокруг поправок к закону о выборах. На кону так называемый Народный акт, который полностью изменит представление об избирательном процессе в Америке, сообщает NBC.

Согласно новому закону, каждый штат обязан предоставить 15 дней досрочного голосования и неограниченный доступ к голосованию по почте. Также законопроект предлагает ввести новый общенациональный праздник — День выборов. Все процессы, связанные с подсчетом голосов и назначением избирательных комиссий, будут контролироваться прямо из Вашингтона. Демократическая партия и президент США Джо Байден убеждены, что новый закон сделает избирательный процесс более общедоступным и позволит избежать «перегибов на местах», из-за которых представители национальных и расовых меньшинств, по их словам, были лишены возможности голосовать. Представители Республиканской партии открыто обвиняют демократов в попытках узурпации власти.

Если они хотят драки, они ее получат. Это угроза самому существованию нашей избирательной системы и нашей демократии. На самом деле, демократы хотят установить вечную гегемонию своей партии, управлять выборами по всей стране напрямую из Вашингтона и уничтожить последние признаки безопасности и честности выборов, такие как обязательный идентификационный номер голосующего», — высказался прессе сенатор-республиканец Джон Корнин.

Корнин также присоединился к словам коллеги по Республиканской партии — губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа — который открыто называет действия демократов «попыткой государственного переворота».

Власти сразу 43 штатов последовали примеру губернатора Кемпа и приступили к формированию законопроектов, аннулирующих на уровне штата положения Народного акта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и президент Байден поспешили выступить с осуждением этих действий, назвав попытки защитить избирательный процесс от вмешательства и подтасовок «неамериканскими» и «недемократическими». Американские демократы и прогрессивисты не пытались аргументированно отвечать на критику законопроекта. Вместо этого на представителей Республиканской партии обрушился поток агрессии и оскорблений.

«Мы поставлены перед выбором — быть свободными или быть республиканцами, третьего не дано. Мы находимся в поворотной точке американской истории и можем продолжить расти, а можем катиться вниз. Путь вниз — это путь навязанной Трампом (45-й президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) белой плутократии. Путь наверх — это путь настоящей представительной демократии», — заявил основатель крупнейшего движения прогрессивистов в США Indivisible Эзра Левин.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о намерении президента США Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок.