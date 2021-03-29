Онкобольная звезда «Чародеев» Александра Яковлева опубликовала трогательное видео

Москва, 29 марта. Актриса театра и кино Александра Яковлева, которая ведет борьбу с онкологическим заболеванием, растрогала поклонников новым видео.

Звезда советских фильмов «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» несколько лет назад узнала о страшном диагнозе — раке груди. Яковлевой удалось добиться прекращения роста опухоли, но из-за процедур она лишилась роскошных локонов.

Теперь артистка носит различные головные уборы. В одном из них — вязаной шапочке — она предстала в новом видео, опубликованном в социальной сети Instagram. На кадрах ролика Яковлева внимательно слушает стихотворение Афанасия Фета «Я пришел к тебе с приветом», которое читает ее знакомый мальчик.

«Дорогие друзья, учите детей русской классике», — написала она.

Подписчики восхитились красотой тяжелобольной актрисы, ее мудростью и жизнелюбием. Яковлевой пожелали поскорее расправиться со страшным недугом.

С онкологическим заболеванием борется и модельер Валентин Юдашкин. О развившемся у него раке пищевода кутюрье узнал в 2016 году.