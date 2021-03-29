Ребенок выпал через москитную сетку из окна многоэтажки в Подольске

Подольск, 29 марта. Полуторагодовалый малыш выпал с четвертого этажа многоквартирного дома в Подольске. Как стало известно ФАН, 33-летняя мать отвлеклась на некоторое время от старшего сына и не заметила, как тот залез на подоконник.

В дежурную часть полиции днем 27 марта поступила телефонограмма из больницы в Подольске, в которой сообщалось, что на госпитализацию привезли младенца с травмами, характерными после падения с высоты. На место происшествия сразу же выдвинулась оперативно-следственная группа.

Стражи порядка установили, что трагедия произошла по невнимательности матери. В семье воспитываются двое детей. После обеденного сна женщина решила выйти с ними на улицу, чтобы ребята подышали свежим воздухом.

«Родительница одела полуторагодовалого сына и отпустила малыша бегать по комнате, а сама стала собирать на улицу восьмимесячного грудничка, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В этот момент старший ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вывалился с четвертого этажа».

Жительница Подольска сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В этот момент мальчик был еще жив. Его госпитализировали в реанимацию местной больницы с диагнозом: тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Через некоторое время малыш скончался, не приходя в сознание.

«Женщина находилась в отпуске по уходу за детьми и не работала. Она зарегистрирована в городе Серпухов в местной воинской части. Ее 31-летний муж — житель Смоленской области. Он занимается частным бизнесом: мужчина заведует предприятием по пошиву и ремонту одежды», — дополнил источник.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.