Политолог об инциденте с «Мотор Сич»: Украина вляпалась в большой скандал

Украинские власти из-за инцидента с «Мотор Сич» вляпались в большой международный скандал, который будет иметь для них и страны долговременные негативные последствия. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Киев пожалеет об этом

Возвращение в государственную собственность предприятия «Мотор Сич» может обернуться большими экономическими потерями для Украины. Такое мнение высказал декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

«Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с «Мотор Сич» серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшает инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать эту ситуацию в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», — заявил он РИА Новости.

Украина вляпалась в скандал

Владимир Соловейчик считает, что Хун Тао прав, когда говорит о проблемах украинской экономики и о давлении извне по вопросу о продаже китайским владельцам активов компании «Мотор Сич». При этом он еще весьма дипломатичен и осторожен в своих оценках.

«На самом деле, нынешним киевским правителям не нужны ни зарубежные инвестиции, ни новые промышленные технологии, ни новые рабочие места. Им нужны новые кредиты: в Киеве твердо уверены, что их никогда не отдадут, да и возврата никто из МВФ или Всемирного Банка особо не потребует, так как кредиты Украине выделяются на политических условиях. Очевидно, что украинские власти вляпались в большой международный скандал, который будет иметь для них и страны долговременные негативные последствия. Правда, думается, киевские правители готовы этими последствиями пренебречь в надежде на нынешнюю и будущую благодарность со стороны американских ТНК и тесно связанной с ними администрации США», — пояснил Владимир Соловейчик.

Дальнейшее, по мнению эксперта, покажут заявления и действия уже не китайских экспертов, а должностных лиц КНР.

«Как мы знаем, руководство КНР никогда не оставляет без ответа враждебные действия в адрес своей страны, даже если реагирует не сразу. Сейчас, похоже, украинской стороне дается самый последний шанс все исправить. Однако, судя по всему, киевское начальство идти на компромисс в этом вопросе не собирается», — заключил Владимир Соловейчик.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей. Речь идет о заседании СНБО от 11 марта, на котором решили вернуть «Мотор Сич» в собственность государства. Законопроект о национализации вскоре внесут в Верховную раду.