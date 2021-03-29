Долина рассказала, от каких продуктов отказалась ради похудения

Москва, 29 марта. Знаменитая певица Лариса Долина рассказала, как с сентября прошлого года похудела на 21 килограмм. Артистке пришлось отказаться от ряда продуктов.

Исполнительница призналась, что набрала лишний вес во время поездки в Сочи прошлым летом. Долина не ограничивала себя в еде и вернулась из путешествия поправившейся.

Артистка обратилась в клинику, сдала анализы. Ей выдали список запрещенных продуктов, куда вошли все фрукты и ягоды.

«Во-первых, потому что там сахар. Во-вторых, наверное, другие вещества, которые мне вредны были», — объяснила она в эфире НТВ.

Долина не поняла, как питаться по списку с ограничениями, и попросила выдать ей перечень разрешенных продуктов. В него вошли все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица и рыба. Кофе артистке, как оказалось, можно, но от чая ей пришлось отказаться.

Исполнительница уточнила, что питается дважды в день, последний раз в 15:00. 18,5 часа затем она голодает.

Долина недавно произвела настоящий фурор на гала-ужине премии «Жара». На светском мероприятии звезда эстрады появилась в роскошном наряде, который подчеркнул достоинства ее фигуры.