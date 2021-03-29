Пять человек в Сомали стали жертвами заложенной на обочине бомбы

Могадишо, 29 марта. Правоохранители сомалийской столицы устанавливают лица, причастные к взрыву. Жертвами злоумышленников стали пять человек.

По данным СМИ, теракт был совершен в районе Дайнил. Мишенью боевиков являлся высокопоставленный военный. Самодельная бомба была заложена на обочине дороги. Пока известно, что основная часть погибших — женщины.

Всего за неделю в Могадишо трижды покушались на представителя вооруженных сил. С помощью кустарно изготовленного взрывного устройства был убит отставной бригадный генерал Мохамед Али Барис. Через два дня была предпринята попытка устранить действующего высокопоставленного военного чиновника.