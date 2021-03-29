В NI рассказали, как ржавые корабли ВМС США убивают репутацию Вашингтона

Вашингтон, 29 марта. Удручающий вид ржавых кораблей ВМС Соединенных Штатов подрывает авторитет Вашингтона на мировой арене, уверены американские журналисты.

Командование Военно-морских сил США столкнулось с дипломатическими затруднениями из-за весьма обыденных проблем, отметил автор издания The National Interest Джеймс Холмс, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о банальной ржавчине, покрывшей борта американских кораблей, которая изрядно портит репутацию государства.

«Шикарные военные корабли впечатляют и одновременно обнадеживают. Плохо сохранившиеся военные корабли вместо этого сигнализируют о небрежности или некомпетентности, что вызывает тревогу и презрение», — считает эксперт.

Аналитик напомнил о недавнем заходе десантных кораблей USS Boxer и USS Fort McHenry в один из немецких портов. Холмс подчеркнул, что их экипажи выставили на всеобщее обозрение удручающий внешний вид кораблей, борта которых сплошь покрыты ржавчиной. Он также обратил внимание и на эсминец USS Gravely, имеющий на борту систему противоракетной обороны Aegis, который действовал рядом с американскими союзниками, находясь в таком же плачевном состоянии.

«Неряшливый внешний вид внушает влиятельной аудитории, что Военно-морские силы США не являются ни другом, которого стоит уважать, ни врагом, которого стоит бояться», — уверен автор статьи.

Моряки не любят скрести и красить корпуса военных кораблей, считая, что таким образом их капитаны пытаются выслужиться перед начальством, отметил эксперт. Тем не менее внешний вид морской техники является очень важным моментом, объяснил журналист.

«Если военный корабль похож на старый ржавый остов, то наблюдатели вполне резонно предполагают, что его внутренности — двигательная установка, сенсоры и вооружение — также могут быть предметом пренебрежения. Страдает его имидж профессионализма и боевой компетентности», — пишет эксперт.

Внешний вид корабля имеет стратегическое и политическое значение, уверен журналист. В пример он привел морскую технику ВМС Народно-освободительной армии Китая, которая всегда безупречно выглядит при заходе в порты других государств. Холмс задался вопросом, кто же после этого на самом деле выглядит надежным союзником и страшным врагом.

Ранее американские аналитики заявили, что военная мощь авианосцев ВМС США уже не способна впечатлить Россию.