Российские родители оценили уровень образования детей на удаленке

Москва, 29 марта. Девять из десяти родителей заявили о негативном влиянии удаленного формата обучения на уровень образования российских школьников, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

Удаленка негативно повлияла на образовательный процесс в российских школах, считают 47% опрошенных родителей. Более 40% респондентов признались, что новый формат обучения сказался на их детях «скорее отрицательно». По мнению родителей, сложности в ходе дистанционного обучения чаще всего случались из-за неготовности преподавателей к такой форме работы.

Около 3% опрошенных посчитали удаленку исключительно положительным опытом обучения для своих детей. Негативно дистанционное обучение чаще всего оценивали более взрослые родители. Всего 800 человек приняли участие в опросе.

Большинство взрослых контролируют время пребывания своих детей в Сети, выяснили ранее эксперты сервиса SuperJob. Восемь из десяти родителей детей в возрасте до семи лет ограничивают пользование гаджетами для своего ребенка.