Пьяный живодер из Ленобласти избил повешенную на дерево собаку

Санкт-Петербург, 29 марта. Собака подверглась издевательствам со стороны ранее судимого мужчины. Животное спасли проезжавшие мимо молодые люди.

Свидетели рассказали, что увидели, как незнакомец повесил питомца на дерево за ошейник и начал беспощадно избивать. Зоозащитникам удалось спасти жизнь несчастному псу. Собаку передали ветеринарам, а живодера забрала полиция.

Следователи установили, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее он был судим по статьям о краже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В момент совершения преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что пса злоумышленник забрал по объявлению, бывшие хозяева хотели отдать питомца в хорошие руки. Сейчас волонтеры ищут хвостатому нового любящего опекуна.

Ранее газета A42.RU сообщала о двух жителях Кузбасса, зарубивших собаку топором в собственном подъезде.