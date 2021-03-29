Ученые заявили об обнаружении нового штамма COVID-19 в Израиле

Иерусалим, 29 марта. Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 выделили биологи. Мутация возникла на территории Израиля в конце осени 2020 года.

Обнаруженный учеными штамм отличается от других уникальной мутацией в ключевом белке оболочки. Ему дали название P681H. Предположительно, новая разновидность коронавирусной инфекции ускоряет распространение болезни, при этом не делая ее более стойкой к антителам.

«Предположительно, она не усиливает симптомы инфекции», — сообщили ученые, передает medRxiv.

Биологам удалось установить, что новый штамм коронавируса начал распространяться в конце осени минувшего года. Обнаружить его получилось при анализе образцов сточных вод. Работу провели специалисты из Центральной вирусологической лаборатории Министерства здравоохранения Израиля.

Об обнаружении нового штамма коронавирусной инфекции заявляли и медики из Чехии. Мутация обнаружилась на юго-востоке страны, сообщили местные средства массовой информации.