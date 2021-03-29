Люди — новая нефть. На чём нынче растут сетевые гиганты. Колонка Анатолия Вассермана

Автор вынесенной в заголовок фразы скорее всего не имел в виду ничего бесчеловечного — напротив, хотел указать на необходимость развития несырьевого сектора экономики Российской Федерации, призвать к росту трудоёмких (и лучше — требующих высококвалифицированного труда) отраслей. Тем не менее всем нам по личному опыту известна по меньшей мере одна отрасль, где само изобилие людей служит источником дохода.

В современном Интернете львиная доля ресурсов зарабатывает размещением рекламы. Чем больше народу заглянет на конкретную страницу, тем выше вероятность, что хоть один зритель пойдёт по рекламной ссылке или хотя бы запомнит название предлагаемого товара. Соответственно рекламодатели платят больше на популярных ресурсах, те могут больше тратить на повышение качества своих материалов и привлекать аудиторию пошире.

Понятно, и рекламодатели, и сайтонаполнители равно заинтересованы во внимании посетителей. Отсюда проистекают изощрённые способы анализа предпочтений пользователей, подбора соответствующей выявленным предпочтениям рекламы, учёта реакции…

Но есть и другая сторона работы с пользователями. В значительной части современных сайтов они сами создают едва ли не всё содержимое.

Трудно сейчас найти человека, ни разу не обратившегося к услуге Гугла по переводу текста. Заметная часть пользователей даже иногда наводит мышку на странно выглядящие фразы. Тогда всплывает окно с исходным текстом и словами «Предложить лучший вариант перевода». Некоторые и впрямь предлагают. Из таких предложений как раз и складываются возможности переводчика. Чем активнее мы с ним работаем — тем больше плодов нашего естественного интеллекта складывается в нечто вроде интеллекта искусственного.

Другой популярнейший ресурс того же Гугла — YouTube, что можно перевести как «ты — телевизор» — мы заполняем самостоятельно. Администраторы системы разве что удаляют то, что нарушает ограничения на право копирования результатов творческой деятельности (чем подрывают одно из главных отличий человека от прочих животных — умение учиться не только на личном опыте и прямых наблюдениях, но и рассказах о деятельности других; но это уже довольно далеко от темы данной заметки) или политические верования тех, кто может надавить на ресурс в целом или его сотрудников. Но коллективными усилиями мы уже натаскали на YouTube столько интересного для каждого из нас, что миримся даже с очевидным произволом — лишь бы увидеть побольше и/или обратиться к большей аудитории.

Аудиторию мы создаём сами — но для каждого из нас она всё ценнее с каждым новым человеком в ней. Ветвистая структура диалога в LiveJournal несравненно удобнее для беседы, чем сплошная колонка FaceBook без перекрёстных ссылок на поводы для ответов, но в FB к моменту появления LJ уже были многие миллионы пользователей, так что сейчас даже те, кто в LJ успели накопить десятки тысяч подписчиков, мигрируют в FB в надежде, что там подписчиков появится ещё больше. Не пугает их ни дичайшая цензура (в LJ с момента его покупки деловыми людьми из Российской Федерации Abuse Team — команда злоупотреблений, то есть якобы слежка за нарушениями правил, а на практике всё та же цензура — довольно скоро стала вменяемой), ни хаотичный порядок размещения комментариев (чаще всего — по их интересности, определяемой неведомыми пользователям способами), ни полный произвол при формировании ленты сообщений тех, на кого ты подписан, и выборе их сообщений для извещения по почте… Для тех, кому главное прокукарекать, а там хоть не рассветай, всё это несущественно. А те, кому чужие сообщения важнее собственных, вынуждены тянуться за популярными авторами. Кстати, я сам всё ещё остаюсь в LJ, но вынужденно зарегистрировался и в FB: читать там — в отличие от LJ — без регистрации весьма неудобно.

Можно привести ещё множество подобных примеров. Но я всего лишь излагаю известное специалистам ещё с прошлого тысячелетия, когда появился термин «Интернет 2.0» — его смысл как раз в том, что наполнять сайты должны не их создатели, а их пользователи. Чем больше участников создания содержания, тем привлекательнее ресурс для новых пользователей. И тем легче, увы, манипулировать аудиторией в целом и каждым её участником.

Но каждый осознавший, что им манипулируют, может по меньшей мере вырваться из удушающих объятий. В данном случае — покинуть ресурс, явно злоупотребляющий властью над клиентами. Интернет изобилует если не точными копиями, то по меньшей мере удачными подражаниями любому успешному делу — да и многим неуспешным. Заблокировали Ваше видео на YouTube — выложите на RuTube: там, конечно, потенциальных зрителей на пару порядков меньше — зато Ваша-то целевая аудитория в основном русскоязычная, так что тех, кто Вас интересует, будет немногим меньше, да и реклама, рассчитанная на русских покупателей, сработает точнее и эффективнее. Надоела цензура FB — возвращайтесь на LJ или, если привыкли к одной колонке вместо разветвлённой беседы, переходите на ВКонтакте (в данный момент популярнейшее из русских подражаний FB). И так далее.

Кстати, цензура бьёт не столько по авторам, сколько по их аудитории. Автор по меньшей мере придумал (что само по себе доставляет немалое удовольствие), да ещё и может надеяться разместить плоды своего творчества в месте гостеприимнее того, где оказался отвергнут. А вот те, кто не смог познакомиться с его творением, даже не знают, чего лишились. И поэтому не всегда понимают, почему им следовало бы перебраться на иные ресурсы.

Не бойтесь оказаться в одиночестве. Ведь многие (тем больше, чем дальше страны, всё ещё почему-то именующие себя развитыми, погружаются в догматы тоталитарной секты «либералы») испытывают те же затруднения, что и Вы, и придут к тому же, что и Вы, решению.

Соответственно и создатели выбранных Вами ресурсов получат больше возможностей продавать рекламу (или иными способами зарабатывать на изобилии клиентов) и неизбежно потратят немалую часть полученных ими средств на дальнейшее совершенствование своих сайтов, на привлечение к ним ещё интереснейшей и большей аудитории…

Только от нас самих зависит — оставаться жертвами цензуры FB, YouTube, Twitter и им подобных или сделать LJ, ВК, RuTube и бог весть что ещё предметами пользы и комфорта по меньшей мере для себя. А то и предметами зависти, почитания, подражания для тех, кому нынче завидуют многие из нас. Как завидует нынче весь Европейский Союз, кроме разве что никем не избираемых и зависящих только от Соединённых Государств Америки (так автор называет Соединенные Штаты Америки. — Прим. ФАН) брюссельских бюрократов, нашим трём — пока бесспорно лучшим в мире — вакцинам от коронавируса. Как подражают десятки создателей систем компьютерной телефонии эстонскому (есть тут кто не считающий Эстонию частью России?) Skype (увы, его пару лет назад купил MicroSoft и с тех пор каждая новая версия хотя бы в какой-то мелочи, но хуже предыдущей). Как почитает весь мир наших Толстого, Достоевского, Чайковского, Шнитке, Малевича, Шагала… и многие тысячи других творцов культуры, начинавшейся с подражаний иностранцам, но скоро по историческим меркам во многом превзошедшей былых учителей. Просто потому, что отечественная аудитория оказалась достаточна для поддержки отечественных же производителей. Вот и в Интернете надо вернуться к себе — и очень скоро убедимся, что нам есть куда и ради чего возвращаться.

(Статья публикуется в авторской орфографии. — Прим. ФАН)