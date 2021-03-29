Андрей Норкин похвастался успехами маленького внука

Москва, 29 марта. Известный российский телеведущий, медиаменеджер Андрей Норкин опубликовал в Instagram видео с маленьким внуком Дмитрием.

Ведущий шоу «Место встречи» иногда делится с подписчиками подробностями личной жизни. Его дочь Александра родила сына Дмитрия, мальчику скоро исполнится 2 года. На опубликованных кадрах малыш сидит рядом с мамой и жует сушку. Александра попросила малыша сказать слово «мама», сын с удовольствием повторяет за ней.

«Ну, наконец-то, созрел! А то я уж волновался! Теперь (в приподнятом настроении) можно и на Север. Присоединяйтесь, положительных эмоций много не бывает!» — написал довольный успехами внука Норкин.

Подписчики расхвалили внука Норкина, они назвали его «солнышком», «хорошкой», «славным мальчуганом». Фолловеры считают, что Александра очень похожа на отца.

«Желаю, чтобы Димочка поскорее сказал заветное слово «дедушка». Андрей, все будет хорошо, внук ваш — солнышко. Мальчики обычно позже девочек начинают говорить, потому что их понимают без слов, они экономят энергию», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что телеведущий Норкин в шоу «Место встречи» пошутил о способностях женщин парковать автомобиль. Журналист считает, что у представительниц прекрасного пола нет правильного представления о том, как выглядят «25 сантиметров».