Сеть замаскированных интим-салонов в Крыму прикрыли бойцы Росгвардии

Симферополь, 29 марта. Полицейские при поддержке сотрудников ОМОН пресекли деятельности сеть подпольных заведений по оказанию сексуальных услуг. Притоны работали в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Незаконный бизнес организовала 30-летняя жительница Краснодарского края. Заведения были замаскированы под массажные салоны. Фигурантка и два ее подельника публиковали объявления в Сети, затем с девушками проводилась беседа. Женщина следила, чтобы жрицы любви соблюдали правила, она же делила выручку от преступного бизнеса. Все заведения были оборудованы камерами наблюдения, работницы могли жить прямо в специальных комнатах при интим-салонах, сообщили в УМВД по региону.

Оперативники в ходе обыска изъяли журналы, в которых проставлялось количество отработанных часов, списки посетителей и 700 тысяч рублей. Незаконные интим-услуги оказывали более 20 девушек в возрасте от 19 до 30 лет. На них составлены административные протоколы за занятие проституцией.

Владелица салонов будет отвечать по уголовной статье за организацию занятия проституцией.

В городе Железнодорожный в одном из жилых домов перестал работать притон со жрицами любви. Причиной стал пожар. На месте были найдены предметы, используемые в БДСМ-сессиях, сообщало издание Deita.