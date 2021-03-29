Сценарист фильма о пленных на Украине поставил на место противников Русского мира

Москва, 29 марта. Жители Донбасса уже давно определились, с кем и куда они идут. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и сценарист фильма «Пункт пропуска» Иван Соловьев. Так он отреагировал на все чаще звучащие призывы остановить движение Русского мира.

Общественный деятель призвал осторожнее оперировать терминами, особенно заканчивающимися на «изм». Он раскритиковал преступный конформизм, который позволяет подстраиваться под любую происходящую ситуацию.

«Есть еще весьма подходящее в данном случае понятие «конформизм», если проще — способность переобуваться в воздухе в зависимости от окружающей обстановки и происходящих событий», — заявил Соловьев.

Заслуженный юрист, отстаивающий ценности Русского мира, обратил внимание на важность права каждого народа на самоопределение и безопасность.

«Надо чуть глубже учить матчасть, в том числе и в мире астрономии, — отметил Соловьев. — Специалисты знают, что Русский мир уже давно шагнул гораздо дальше Марса. А согласно нашим земным законам, каждый имеет право на то, чтобы самому определять уровень угрозы своему внутреннему русскому или нерусскому миру — и сообразно этому предпринимать меры для защиты себя, своих близких и определения государственности своего дальнейшего пребывания. Именно этим правом и воспользовались жители Крыма и Севастополя в 2014 году».

Иван Соловьев продолжил, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, не отличается от того, что происходило ранее в Крыму.

«И здесь нет вообще никаких различий и противоречий с Донбассом, — подчеркнул общественный деятель. — Надо об этом задуматься, чтобы окончательно не запутаться. А за всех жителей Донбасса говорить не надо, они уже давно определились, с кем они и куда идут. Всем, кто допускает опрометчивые и непродуманные высказывания в отношении жителей Донбасса, неплохо было бы набраться мужества и извиниться. Они не заслужили такого отношения».

Напомним, что в годовщину возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань в Москве состоялась премьера художественного фильма «Пункт пропуска». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о возвращении на Родину из плена двух российских военнослужащих-крымчан. Они были вероломно захвачены СБУ на пункте пропуска в 2016 году.

Автором сценария к «Пункту пропуска» стал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Будучи сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, он лично участвовал в работе по возвращению россиян домой. Ранее в эксклюзивном интервью он признался ФАН, что главная идея фильма — «Россия своих не бросает» — всегда была с ним.