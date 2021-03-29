Песков не слышал об официальном приглашении Путина на саммит по климату

Москва, 29 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение президента России Владимира Путина на саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Об этом Песков рассказал представителями СМИ в ходе брифинга. По его словам, он не знает, приглашал ли глава Белого дома Джо Байден Владимира Путина на саммит.

«Пока нет, пока мне неизвестно, оно вообще официально дошло ли до нас. Это мне надо с МИД проконсультироваться. Лучше в МИД спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам», — сказал Дмитрий Песков.

Президент Соединенных Штатов ранее направил приглашения на саммит по вопросам борьбы с изменением климата 40 мировым лидерам. Вашингтон планирует организовать мероприятие 22–23 апреля в виртуальном формате.

Ранее сообщалось, что ЕС ждет от Байдена обсуждения России на предстоящем саммите.