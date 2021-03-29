Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров предположил, кто прячется за костюмом Зайца

Москва, 29 марта. Известный российский телеведущий Вячеслав Макаров поделился с поклонниками шоу «Маска» своими догадками об одном из фаворитов проекта — участнике в костюме Зайца.

У Макарова было несколько версий о том, кто скрывается за костюмом пушистого зверя. Он не исключил, что Зайцем может оказаться блогер и музыкант Давид Манукян (Дава). На эту мысль ведущего натолкнул вопрос подписчика.

«Вполне может быть! Я не удивлюсь, если Заяц — не Батрутдинов, а Дава, и это будет очень крутой слом, если так окажется», — согласился Макаров.

Надо сказать, что в отношении Зайца у членов жюри общее мнение. Каждый из них считает, что в костюме ушастого выступает резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. А другие версии судьи почему-то не берут в расчет. Поклонники поблагодарили Вячеслава Макарова за общение и заметили, что он отлично справляется с обязанностями ведущего шоу.

«Вячеслав, вы прекрасный ведущий, и поддержали Марину Кравец. Видно, что вы душой болеете за то, что делаете. Спасибо за вашу работу. А в Зайце и правда может быть Дава, не исключено», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что 28 марта из «Маски» вылетела певица и телеведущая Марина Кравец. Она выступала в костюме Солнца. Участница Comedy Club позднее заявила журналистам, что надеялась подольше продержаться в проекте.