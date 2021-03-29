Выбросившая младенцев в мусор волгоградка попала в реанимацию

Волгоград, 29 марта. Врачи борются за жизнь избавившейся от младенцев местной жительницы. Дети появились на свет мертвыми. Женщина решила избавиться от тел и выбросила их на помойку.

Сейчас виновница события находится в реанимации. Женщина была доставлена в больницу №25, где ей сделали операцию. После хирургического вмешательства врачи оценили ее состояние как стабильное, пишет издание «Волгоградская правда».

Напомним, женщина родила двойняшек дома. Младенцы появились на свет мертвыми. Мать решила положить тела детей в пакет и отнесла на помойку. Их обнаружили на сортировочной линии мусороперерабатывающего завода в Кировском районе Волгограда. По факту инцидента организована проверка. В ходе нее выяснилось, что у женщины уже есть взрослые дети, а о своей беременности она не подозревала и списывала свою утомляемость на лишний вес.