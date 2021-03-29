При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ задержала группировку по продаже медсправок иностранцам В Новосибирской области были задержаны члены группировки, продававшие иностранцам медицинские справки для въезда в Россию, об этом сообщили в ФСБ. У задержанных изъяли более тысячи бланков справок с результатами якобы пройденных ПЦР и 400 заполненных справок-приглашений. Кроме того, была изъята и клиентская база иностранцев, которые собирались приобрести поддельные документы. Общая сумма изъятых денежных средств превысила 3 миллиона рублей. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции.

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек По меньшей мере 28 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы. По их данным, пять человек получили тяжелые ожоги при пожаре, который начался после взрыва, еще у 23 пострадавших — легкие ранения. В компании добавили, что из-за взрыва эвакуировали 950 человек. Руководство предприятия сейчас пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока неизвестна.

РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае РФПИ удалось договориться о производстве свыше 60 миллионов доз вакцины «Спутник V» в Китае. Данный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Напомним, ранее один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet в своей публикации подтвердил, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.