Фильм «Никто» Ильи Найшуллера возглавил прокат в США

Вашингтон, 29 марта. Боевик «Никто» Ильи Найшуллера стал самым кассовым фильмом недели в США, судя по данным за 26-28 марта. Это первая картина российского режиссера, возглавившая прокат в этой стране.

Фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2,4 тысячи кинотеатров на территории Штатов. Еще 5 миллионов долларов боевик с Бобом Оденкерком в главной роли получил за их пределами. Общие сборы за выходные превысили 11,7 миллиона долларов, уточняется на портале Box Office Mojo.

Оденкерк, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», выступил в том числе продюсером проекта. Роли в фильме Найшуллера достались также Алексею Серебрякову, Кристоферу Ллойду, Александру Палю и другим известным актерам.

Российский прокат в выходные возглавил боевик «Годзилла против Конга». За период с 25 по 28 марта он собрал 445,2 миллиона рублей.