Волчий вой Жириновского довел до слез Соловьева в прямом эфире

Москва, 29 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал неординарный способ избежать третьей мировой войны и предложил главам США, Китая и России повыть на Луну.

Нетривиальное предложение Жириновский выдвинул в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Политик отметил, что лидерам США, Китая и России Джо Байдену, Си Цзиньпину и Владимиру Путину перед началом войны нужно собраться и провести конкурс на самый «звонкий и яркий» волчий вой на Луну. Артистизм определит и победителя войны.

«Когда мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо (президент США Джо Байден), Си (лидер КНР Си Цзиньпин) и наш президент. Показываю как», — заявил политик и начал звучно выть на всю студию.

Наглядная демонстрация рассмешила до слез и ведущего Владимира Соловьева, и гостей передачи, которые высоко оценили пародийное дарование Жириновского. Соловьев шутливо заметил, что ему страшно представить, чем политик «накачивается» до эфира.

«Вот вы смеетесь, а это было начало президентский кампании», — поддержал веселье один из гостей ток-шоу.

Соловьев отметил, что маленький перформанс Жириновского напомнил ему собственные наблюдения при чтении книг, когда в определенные моменты читателю становится ясно, что автор подстегивал вдохновение сменой стимуляторов.

Ранее Жириновский предлагал ввести в России ограничения по весу. Как указывает издание RT, по мнению лидера ЛДПР, государство вынуждено нести большие расходы из-за граждан с избыточным весом, оплачивая их «лечение и диету».

В марте Жириновский раскрыл планы украинских властей по наступлению на Донбасс. По его словам, план обострения на востоке Украины существует у Киева уже пять лет.