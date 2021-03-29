Басилашвили рассказал, как просил Говорухина стать министром культуры РФ

Знаменитому политическому деятелю, кинорежиссеру, актеру Станиславу Говорухину сегодня исполнилось бы 85 лет, его не стало всего несколько лет назад. О своих воспоминаниях об артисте уже поделились многие его коллеги. Актер, общественный деятель Олег Басилашвили рассказал, как когда-то просил Говорухина стать министром культуры РФ.

«Об этом человеке у меня воспоминания точно такие же, как у любого кинозрителя, потому что с Говорухиным я столкнулся только один раз, когда просил его от Съезда народных депутатов Российской Федерации в 1991 году стать министром культуры РФ. И он согласился», — вспоминает Олег Басилашвили.

Министром культуры РФ Говорухину стать не удалось, однако с 2005 года и до конца жизни он возглавлял комитет Государственной думы по культуре. Вклад политика в российскую культуру и общественную жизнь страны нельзя недооценить.

«Я очень люблю его картины. Многие подействовали на наше общество, его состояние, особенно документальный фильм «Так жить нельзя», благодаря которому Ельцин победил на выборах — стал председателем Верховного совета России», — отметил Басилашвили.

Политический путь Говорухина взял свое начало в 1993 году, когда он был избран депутатом Госдумы от Демократической партии России. С 1996 по 2018 год выступал соавтором 61 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранить память о Говорухине для будущих поколений. Об этом он заявил на открытии памятной доски народному артисту РФ.