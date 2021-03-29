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Басилашвили рассказал, как просил Говорухина стать министром культуры РФ

Басилашвили рассказал, как просил Говорухина стать министром культуры РФ

Знаменитому политическому деятелю, кинорежиссеру, актеру Станиславу Говорухину сегодня исполнилось бы 85 лет, его не стало всего несколько лет назад. О своих воспоминаниях об артисте уже поделились многие его коллеги. Актер, общественный деятель Олег Басилашвили рассказал, как когда-то просил Говорухина стать министром культуры РФ.

«Об этом человеке у меня воспоминания точно такие же, как у любого кинозрителя, потому что с Говорухиным я столкнулся только один раз, когда просил его от Съезда народных депутатов Российской Федерации в 1991 году стать министром культуры РФ. И он согласился», — вспоминает Олег Басилашвили.

Министром культуры РФ Говорухину стать не удалось, однако с 2005 года и до конца жизни он возглавлял комитет Государственной думы по культуре. Вклад политика в российскую культуру и общественную жизнь страны нельзя недооценить.

Басилашвили рассказал, как просил Говорухина стать министром культуры РФ

«Я очень люблю его картины. Многие подействовали на наше общество, его состояние, особенно документальный фильм «Так жить нельзя», благодаря которому Ельцин победил на выборах — стал председателем Верховного совета России», — отметил Басилашвили.

Политический путь Говорухина взял свое начало в 1993 году, когда он был избран депутатом Госдумы от Демократической партии России. С 1996 по 2018 год выступал соавтором 61 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранить память о Говорухине для будущих поколений. Об этом он заявил на открытии памятной доски народному артисту РФ.

Источник: Федеральное агентство новостей
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