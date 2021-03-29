Грабитель напал с ножом на сотрудников банка в Солнечногорске

Московская область, 29 марта. В минувшую субботу сотрудники банка в подмосковном Солнечногорске подверглись нападению неизвестного. Как сообщает ФАН, неизвестный, угрожая клинком, требовал передать ему наличность из кассы.

Чрезвычайная ситуация произошла 27 марта в Солнечногорске. В дежурную часть поступило сообщение, что в офис одного из крупнейших банков страны, расположенный в доме по улице Советская, примерно в 17:20 ворвался неизвестный. В руках у него был нож, а лицо прикрывала медицинская маска. Размахивая холодным оружием, злоумышленник потребовал от сотрудников банка передать ему наличность из кассы.

«Женщины-кассиры быстро сориентировались и закрылись в одном из подсобных помещений, — рассказал ФАН источник в полиции. — Бандит с ножом в руках начал бегать по офису, чтобы раздобыть хотя бы немного денег. Однако у вооруженного преступника ничего не вышло. Он был вынужден ни с чем ретироваться из офиса учреждения».

В результате нападения никто из сотрудников не пострадал. Блюстители закона не смогли задержать злодея по горячим следам. Стражи порядка после нападения включили план «Перехват» и «Вулкан-5», однако это не принесло результатов.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Если злоумышленник все же будет пойман, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.