Олимпийский чемпион предложил норвежским астматикам соревноваться отдельно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предложил норвежским «биатлонистам-астматикам» завоевывать медали только на паралимпийских играх.

«Ситуация, которую создала международная WADA [международная организация, осуществляющая допинг-контроль спортсменов — Прим. ФАН] насквозь фальшивая и неправильная. Сейчас президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поднимают этот вопрос. Не должно такого быть, чтобы больные люди выступали в лыжных гонках, принимали препараты для улучшения дыхания и при этом в 70% случаев выигрывали медали. Пусть тогда участвуют в паралимпиаде», — считает Альябев.

Ранее Вяльбе обвинила спортсменов из Норвегии в употреблении допинга. Она заявила, что терапевтические исключения (TUE) норвежцев позволяют им принимать запрещенные вещества, которые позволяют биатлонистам добиваться успехов. Анатолий Алябьев считает, что этот вопрос нужно активнее поднимать в СМИ, поскольку WADA, будучи достаточно закрытой организацией, не реагирует на протесты России. Алябьев считает, что, когда о произволе начнут говорить целые тренерские штабы, ситуация поменяется.

«Эту проблему поднимает уже и Германия. Когда были Олимпийские игры в Пхенчхане, туда привезли 6 тыс. астматических проб на все виды зимнего спорта. И шведы, и финны привезли ингаляторы, якобы чтобы дышать. Здесь все надо кардинально менять», — считает Алябьев.

Также Алябьев высказал мнение о проблемах российского биатлона. Олимпийский чемпион считает, что основная проблема кроется в недостаточной подготовке биатлонистов.

«То, что у нас творится с биатлоном в последнее время, печально. Уже несколько лет, даже больше олимпийского цикла, мы наблюдаем определенный спад. Конечно, бывают успехи, но очень редко. Наши ведущие спортсмены: и Матвей Елисеев, и Александр Логинов, и другие ребята — говорят иной раз, что была неправильная подготовка, уехали не на те сборы… Простите за тавтологию, но сами знаете поговорку, что мешает плохому танцору. Надо готовиться в команде. Когда будет команда, дисциплина, будет и результат», — считает Алябьев.

Ранее ФАН рассказывал, что российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру из-за допинговых разбирательств.