Вице-премьер РФ едет в Каракас, чтобы обсудить сотрудничество с Венесуэлой

Москва, 29 марта. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ближайшее время отправится в Каракас для переговоров с властями Венесуэлы. Об этом сообщили в аппарате правительства в Кремле.

Борисов примет участие в межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Представитель российского правительства также встретится с министром промышленности и национального производства Венесуэлы Тареком Эль-Айссами для обсуждения сотрудничества в области энергетики и транспорта. Помимо этого Борисова примет вице-президент Делси Родригес, которая курирует вопросы борьбы с пандемией COVID-19.

«С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего российско-венесуэльского сотрудничества. В частности — финансово-экономического блока российского правительства, Министерства транспорта, а также крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах», — говорится в пресс-релизе аппарата.

El fin de semana, Presidente @NicolasMaduro, recibió delegación de alto nivel de Rusia, encabezada por el primer ministro Yuri Borisov, para revisar acuerdos en 20 áreas estratégicas y asesoría en el tema energético, agrícola y militar, incrementando así el intercambio comercial pic.twitter.com/5usxjTRFfR — Parlamento Indígena (@ParlaIndigenaVe) October 7, 2019

Последний раз вице-премьер посещал столицу Боливарианской республики в октябре 2019 года, когда он встретился с президентом Николасом Мадуро. По итогам переговоров с венесуэльским лидером Борисов заявлял, что страны разработают план долгосрочного сотрудничества до 2030 года в области культуры, науки и торговли. В июне 2020 года в Москве состоялась встреча вице-премьера с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который посетил столицу России по случаю празднования 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

#FOTOS | En su visita oficial a Moscú, con ocasión del 75° aniversario del Día de la Victoria, el canciller Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con Yuri Borisov, vice primer ministro ruso y copresidente de la CIAN Venezuela-Rusia.#ConcienciaPreventiva pic.twitter.com/jCvVM8YC2f — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) June 25, 2020

В январе 2021 года президент Боливарианской республики Николас Мадуро заявил, что энергетические компании из ряда стран, в том числе из России, заинтересованы в разработке нефтяных месторождений в стране. Bloomberg сообщал, что правительство Венесуэлы готово отказаться от монополии на добычу ископаемого топлива, чтобы преодолеть энергетический кризис. Именно Юрий Борисов курирует в правительстве Российской Федерации вопросы развития военно-промышленного комплекса. В декабре 2020 года он заявил, что продолжает работать над развитием сотрудничества в сфере ТЭК.



