Мадуро введет новую схему карантина, боевики ELN убили двух венесуэльцев

Президент Николас Мадуро предложил обменять нефть на вакцины от COVID-19, в стране могут ввести новую схему карантина, колумбийские боевики из «Армии национального освобождения» убили двух венесуэльцев. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Мадуро призвал армию «не создавать провокаций» в Апуре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Боливарианским вооруженными силам (FANB) с призывом «не создавать провокаций» в штате Апуре, где шли столкновения с боевиками из радикальной фракции «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

«Непосредственной целью является эскалация военного конфликта между FANB и FARC», — сообщил глава государства.

#NOTICIA | Presidente Maduro ordena a la FANB cero tolerancia con grupos armados irregulares de Colombia#28Mar https://t.co/bvVLd8ss7e — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 29, 2021

Глава государства также обратился к жителям штата с просьбой оказать поддержку «для защиты мира и священной территории Венесуэлы».

Столкновения между армией и так называемыми диссидентами FARC начались 21 марта после воздушного удара по их лагерю, который нанесли ВВС Венесуэлы. 24 марта боевики FARC обстреляли машину государственной электрической компании Corpoelec, которая направлялась в Ла-Викторию. Город остался без электричества из-за нападений повстанцев. Позднее радикалы взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT).

Позже генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о назначении двух прокуроров для расследования событий в Апуре после убийства крестьянской семьи. Сааб отметил, что в случае обнаружения доказательств того, что это преступление было совершено военными или спецназом, «будет проведено расследование и применены соответствующие санкции не взирая на лица».

Центральная Венесуэла

В Миранде вводят карантин до 4 апреля

Мэр муниципалитета Кристобаль Рохас в штате Миранда Умберто Марте объявил об ограничении передвижения для транспортных средств и пешеходов после 14:00. Эти меры введены в рамках радикального карантина из-за COVID-19.

#Miranda | Alcalde del municipio Cristóbal Rojas amenaza con detener a personas que transiten luego de las 2:00 pm ???? | #Regionales https://t.co/EyCj9k84ZJ — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 29, 2021

Ограничения будут закреплены в Законе о муниципальной государственной власти. Карантин будет действовать до воскресенья, 4 апреля. Марте добавил, что в этот период разрешена работа аптек и супермаркетов. Нарушителей планируют отправлять в прокуратуру.

Пожар на автотрассе

Автомобиль загорелся на шоссе Каракас-Ла-Гуайра. Об этом сообщил источник в Twitter.

#28Mar #Ahora Reportan el incendio de un vehículo en la autopista Caracas - La Guaira a la altura del túnel Boquerón I



En el lugar equipos de emergencia, incendio controlado. pic.twitter.com/u7RcuyNeub — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 28, 2021

На месте возгорания работают аварийно-спасательные бригады. Причина пожара уточняется.

Спецназ ликвидировал банду угонщиков

Сотрудники Сил специальных действий (FAES) в штате Карабобо ликвидировали банду, которая занималась кражей государственных автомобилей. Об этом сообщил журналист Роман Камачо.

#Carabobo funcionarios de las FAES desarticularon banda q se dedicaba al hurto de unidades a entes del Estado. Los sujetos falsificaban los documentos y luego los vendían como vehículos privados. Esta banda está implicada en el hurto de 14 unidades a la alcaldía del municipio pic.twitter.com/2fPOwq1y1K — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 28, 2021

По его информации, преступники похитили 14 транспортных средств из мэрии муниципалитета. Некоторые из угнанных авто они разбирали на запчасти и продавали. Задержанными оказались 56-летний Альфредо Хосе Гуайдо Рохас и 22-летний Эндрюс Альберто Манцо Монтойя. В полицейском отчете указано, что глава банды — Иполито Манзо находится в бегах. Среди угнанных машин значатся Toyota Land Cruiser, Chevrolet Luv, Daihatsu Terios.

Власти ужесточили контроль на границе Каракаса

С понедельника был ужесточен контроль на главных дорогах Каракаса. Планируется ограничить въезд и выезд из города на Пасху. Об этом сообщили источники в Twitter.

#28Mar #Caracas



Mañana las vías principales tendrán más puntos de control y serán más estrictos, igual será para el uso de transporte público, también habrá bloqueos en entradas y salidas de la ciudad para Semana Santa.



Se estima que puedan implementar nuevas sanciones. — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 29, 2021

Жесткий контроль на автодорогах введен для борьбы с распространением коронавируса. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем выступлении напомнила, что столичный округ остается лидером по количеству новых случаев заражения COVID-19 — зарегистрировано 184 заболевших. Далее в списке значатся штат Миранда (107 случаев), Боливар (87) и Сукре (80).

2/7 Distrito Capital es el estado que hoy registra la mayor cifra de nuevos casos comunitarios (184), con contagios activos en 19 parroquias; seguido por las entidades: Miranda (107), Bolívar (87) y Sucre (80). pic.twitter.com/Ct14TgVENX — Delcy Rodríguez (@drodriven2) March 28, 2021

Восточная Венесуэла

Задержание убийцы

Сотрудники Корпуса научных и уголовных расследований (CICPC) задержали 27-летнего жителя штата Боливар, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки. О пропаже Лайнеты Паолы Сукре стало известно еще 30 января 2021 года.

#Bolívar | Detenido un hombre por presuntamente estrangular a su novia de 23 años ???? | #Sucesos https://t.co/CnmddIJ03P — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 29, 2021

Позднее скелет девушки нашли в цистерне с водой. На допросе 27-летний Давид Альфредо Хименес признался, что пригласил Лайнету Сукре к себе домой. В процессе разговора между ними произошла ссора. Мужчина набросился на девушку и задушил ее. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый обратился к своему 59-летнему отцу Тито Ливио Хименесу. Вместе мужчины выбросили тело погибшей в цистерну и запретили местным жителям брать из нее воду. В ближайшее время убийцам будет избрана мера пресечения.

Убийство индейца

28 марта члены вооруженной группировки из Эльдорадо убили брата главы общины Пемон в Сан-Луис-де-Моричаль, штат Боливар.

#Loúltimo | Grupos armados asesinaron al primo del Cacique Pemón en el municipio Sifontes del estado #Bolívar ???? | #Regionales https://t.co/Yftjn6Iq5G — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 29, 2021

Тело 17-летнего Луиса Марио Мейя Маркеса нашли на территории дома его брата — Омара Мейи. Предположительно, целью преступников был глава общины, но из-за темноты они перепутали его с молодым человеком. Два года назад стало известно об исчезновении старшего брата вождя общины. Сам Мейи уверен, что виновниками этих трагичных событий являются члены преступных группировок, которые контролируют горнодобывающие районы Боливара.

Боевики ELN убили двух венесуэльцев

Два человека погибли в результате нападения боевиков из колумбийской группировки «Армия национального освобождения» в штате Боливар. Об инциденте сообщил журналист Фриц Санчес.

#29Mar



Una pareja de venezolanos muere en asalto de la guerrilla al Bajo Caura en Bolívarhttps://t.co/qXEG44V23a — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 29, 2021

Местные жители обратились к Национальным вооруженным силам с просьбой разобраться в случившемся.

«Пожалуйста, не закрывайте глаза. Партизаны убивают, воруют, берут то, что хотят, навязывают свой закон. Жители деревни призывают армию, флот восстановить национальный суверенитет», — написал журналист в своем Twitter.

Экономика

Мадуро предложил программу «нефть в обмен на вакцины»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил расплачиваться со странами, производящими вакцины от коронавируса, нефтью. Такой план глава государства назвал «нефть за вакцины».

«У Венесуэлы есть достоинство и ресурсы, чтобы гарантировать здоровье венесуэльского народа», — заявил глава Боливарианской республики.

Мадуро напомнил и о мерах по освобождению денежных средств, которые после введения санкций были арестованы на банковских счетах в других странах. Речь идет о 7 млрд долларов. Часть из этой суммы будет направлена на покупку вакцины от COVID-19.

Гуманитарные вопросы

Николас Мадуро изучает возможность введения новой схемы карантина в Венесуэле. Предполагается чередовать 14 дней карантина с неделей, на протяжении которой будут послабления.

Tenemos listos dos métodos para obtener las vacunas, a través del mecanismo Covax: Con la liberación del dinero que nos tienen secuestrado, y con el Plan Petróleo por Vacunas. ¡Venezuela tiene dignidad y cuenta con los recursos para garantizar la salud del pueblo venezolano! pic.twitter.com/PD5SCYwXPF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2021

Такая схема будет действовать в Венесуэле до тех пор, пока страна не преодолеет рост количества заражений COVID-19.

За минувшие сутки в Венесуэле зарегистрировано 992 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались десять человек. С начала пандемии COVID-19 в стране подтверждено 156 655 случаев заражения вирусом, 145 293 человек выздоровело, умерло 1 565 венесуэльца.