Откуда берется нищета и как идет жизнь в бедных пригородах Буэнос-Айреса

По данным Национального институтом статистики и переписи (INDEC), самая высокая безработица в Аргентине составляет 12,6% и приходится на пригороды Буэнос-Айреса. Специальный корреспондент международной редакции ФАН рассказывает, как живет аргентинское «замкадье», на которое не распространяется столичный блеск, и как на ситуацию в трущобах повлияла пандемия.

Безработица в южном пригороде

«Конурбано» — сеть пригородов, которые оплетают столицу Аргентины, и при этом юридически относятся к провинции Буэнос-Айрес. Всего здесь проживает 16,66 миллионов человек, при этом на юге плотность населения выше.

По контрасту с ухоженными шале в северной части, на юге домики попроще, торговые центры победнее, лица потемнее: традиционно здесь селились португальские и испанские иммигранты, бравшие земли под сельское хозяйство, а теперь — гастарбайтеры из Боливии, Перу и Парагвая.

По данным Национального института статистики, за прошлый год уровень безработицы по стране вырос в среднем на 2% — но в провинции Буэнос-Айрес эта цифра несколько выше. Больше всего безработных — в возрастном сегменте от 14 до 29 лет (26%).

Парадоксально, но сокращение количества рабочих мест в пандемию вызвало всплеск мелкого частного предпринимательства: жители южного пригорода стали устраивать стихийные ярмарки, где можно купить овощи и фрукты, прямо у входа в собственные дома они устраивают распродажи секонд-хенда и ставят импровизированные жаровни — где жарят знаменитое аргентинское мясо, колбаски «чорисос» и гамбургеры.

Педагогическая катастрофа

Необходимость выживать в пандемию привлекла в «микробизнес» много молодежи — из-за чего значительно опустели школьные скамьи. Еще в сентябре губернатор провинции Буэнос-Айрес Алекс Кисилоф признал, что в 2020 году 279 тысяч детей и подростков не смогли регулярно участвовать в учебном процессе.

По данным независимой Социальной обсерватории при аргентинском Католическом университете (UCA), до начала пандемии у 48,7% школьников не было дома компьютера, а у 47% — подключения к Интернету.

В 12-летнее школьное обучение засчитываются два дошкольных года (таким образом, оно считается с пяти лет). Еще 30% подростков в возрасте до 17 лет уже ведут какую-либо трудовую деятельность: из них 12-й класс заканчивают только треть.

Вопросы без ответов

На фоне девальвации национальной валюты перспективы народного образования в Аргентине выглядят безрадостно: в 2021 году государство в девять раз увеличило в государственном бюджете выплаты долга МВФ, выдало 27 млрд песо (1,3 млрд долларов) Вооруженным силам — однако «ковидных» выплат малоимущим семьям больше не предусмотрено, в развитие интернет-связи инвестиций не будет, в школьную инфраструктуру тоже...

По понятным причинам, чем меньше у подростка или взрослого человека оконченных классов школьного образования, тем сложнее ему найти даже неквалифицированную работу. Чем выше безработица — тем больше людей оказываются за чертой бедности, тем больше нужна в субсидиях и активнее преступность.

Почему бы государству не вложить в образование хотя бы средства, сэкономленные во время пандемии на публичных мероприятиях и всяческих массовых акциях? У региональных министерство образования нет ответа на этот вопрос. У правительства Аргентины тоже.

«Материнский капитал» — математика для бедных

С 2009 года те, кто работает «в черную», а также безработные с детьми-инвалидами или детьми младше 18 лет получили доступ к системе «Единая выплата на ребенка».

Система предполагает наличие материнского капитала, который для беременных составляет 4017 аргентинских песо (меньше 200 долларов); на здорового ребенка — 4017 песо; на ребенка-инвалида — 13090 песо (630 долларов).

Но это всего лишь ориентировочные суммы. Дальше начинаются манипуляции с процентами... Хоть и считается, что аргентинцам (да и латиноамериканцам в целом) свойственно все упрощать — в данном случае они все максимально усложнили.

Для начала придется подсчитать, сколько составят 80% от указанных сумм. Зачем? Чтобы понять, каким будет объем ежемесячных выплат. Полученные 3213 песо (от 4017 песо на здорового ребенка) на умножить на 12 (по количеству месяцев), а в конце прибавить оставшиеся 20% (803 песо). В итоге мы получим 39359 аргентинских песо (1896 долларов) в год, но так и не поймем – почему бы социальным службам не озвучить сразу именно эту цифру, откуда взялось таинственное значение 4017, и почему выбранное соотношение — именно 80/20, а на 90/10 или 70/30.

Возможно, таким путем предполагается стимулировать интерес молодых девушек к математике – или закрепить навык решения задач для 6-го класса средней школы. Учитывая, что в провинции (особенно в южных пригородах Буэнос-Айреса) в семьях бывает в среднем по трое несовершеннолетних детей, умение хорошо считать может очень пригодиться при получении субсидий.

Люди привыкли надеяться на государство, но у государства из-за внутриполитических проблем и пандемии все меньше ресурсов на поддержку малоимущих. Некоторые из них уже поняли, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». После пандемии менталитет небогатых граждан Аргентины начинает постепенно меняться.