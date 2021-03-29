Бывшей жене Сергея Безрукова предлагали сделать аборт ради роли в кино

Москва, 29 марта. Актриса Ирина Безрукова вспомнила, как много лет назад отказалась делать аборт ради съемок в фильме. На процедуру ей намекал режиссер.

Актриса дважды была замужем: за коллегами Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. Первые отношения она какое-то время скрывала от окружающих. Когда артисты познакомились, Безрукова играла в Ростовском академическом театре драмы.

«Я знала, что у Игоря погибли жена и ребенок. Судьба за нас все решила», — вспомнила она.

Вскоре Безрукова забеременела и одновременно с этим получила роль в кино. Режиссер, узнав о положении актрисы, стал предлагать сделать аборт.

«Деликатно все было. Сказал, если сделаю аборт, то он готов меня снимать», — рассказала артистка в передаче «Судьба человека».

В декабре 1989 года у нее и Ливанова родился сын Андрей. Безрукова до сих пор считает принятое ею решение одним из лучших в жизни.

С Ливановым она прожила в браке около десяти лет, а затем вышла замуж за звезду «Бригады». Но и их отношениям спустя 15 лет пришел конец.

Ее сын Андрей скончался в 2015 году. Бывшая жена Безрукова рассказывала, что прах молодого человека развеяли над озером в Карелии.