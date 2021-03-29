Смерть японских карпов в городском пруду обеспокоила волгоградцев

Волгоград, 29 марта. Сотрудники сквера начали очистку местного пруда от мертвых рыбок, которых заметили взволнованные граждане.

Несколько особей японских карпов кои всплыли вверх брюхом в пруду городского сквера, сообщает «Волгоградская правда».

Представители местной администрации заверили жителей в том, что смерть рыбок произошла по естественной причине и не носит массовый характер. Работники уже вылавливают из водоема мертвых особей. Причины инцидента будут оглашены после проверки.

Руководство сквера также отметило, что в пруду могут содержаться до 2000 карпов.