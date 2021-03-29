Стас Садальский сообщил о тяжелом состоянии после отравления

Москва, 29 марта. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский написал в Instagram, что отравился и чувствует себя не очень хорошо.

Звезда сериала «Осторожно, блондинки!» считает, что жизнь всегда дает ему второй шанс. На днях у Садальского было сразу несколько съемок — для YouTube и иностранного телеканала. Но из-за своей «лени» он оказался дома на диване.

«Лежи лучше на диванчике, как же хорошо. Пришел, поел отравленного суши, свалился замертво, щас проснулся», — пояснил Садальский.

Артист добавил, что из-за своего тяжелого состояния он плохо спал. Ощущения после отравления он описал как «издевательство организма». Поклонников напугало сообщение любимого актера, они пожелали Садальскому скорейшего выздоровления.

«Станислав, не болейте, поправляйтесь. Видно, рыба в сушах была не очень — просроченный продукт или приготовили неправильно. В такой еде обязательно надо соблюдать рецептуру. Не берите в этом ресторане больше ничего», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что Садальский опубликовал фото со съемок ток-шоу «Привет, Андрей!» с телеведущей Анфисой Чеховой. Оказалось, что у фигуристой звезды не такая тонкая талия как на снимках в Instagram. Поклонники Чеховой поняли, что она увлекается фотошопом.