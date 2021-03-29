Глава МИД Армении поблагодарил РФ за усилия по прекращению военных действий в Карабахе

Ереван, 29 марта. Россия сыграла ключевую роль в вопросе прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

По его словам, Москва является стратегическим союзником и партнером Еревана. При этом Армения благодарна России за усилия, которые позволили прекратить бои в Карабахе.

«Военные действия были остановлены благодаря усилиям РФ. Может, это не нравится некоторым, но это факт, иначе у нас была бы совсем другая ситуация», — пояснил он.

Министр также добавил, что освобождение пленных военнослужащих и гражданских лиц позволит создать предпосылки для восстановления атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 9 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Москве 11 января 2021 года состоялся саммит с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, посвященный урегулированию ситуации в регионе.