Правила назначения пособий на детей меняются в России с 1 апреля

Москва, 29 марта. Стало известно об изменениях в проекте постановления с правилами назначения детских пособий. Обновленная версия начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Пресс-служба Министерства труда Российской Федерации заявила о введении определенных корректировок в порядке определения пособий детям от трех до семи лет. Об этом сообщает газета «Известия».

Схема назначения социальных выплат и их размер будут изменены с 1 апреля текущего года. Проект начал действовать еще в июне прошлого года в рамках борьбы с пандемией. Обновление законодательства позволит сделать систему более точной и адресной. Модернизация упростит разделение действительно нуждающихся от бедных «не по-настоящему».

Размер выплат будет изменен в соответствии с реальной нуждаемостью граждан. Объем пособия будет определяться, отталкиваясь от уровня доходов семьи. Пересчитанные пособия россияне смогут получать с 1 января, а выплачиваться они будут с 1 апреля. Таким образом, семьи смогут претендовать на доплату за первые три месяца.

Недавно сообщалось об изменении порядка получения детских социальных пособий и субсидий на Кубани. Жителям региона теперь придется каждые шесть месяцев подтверждать свои права на получение коммунальных льгот.