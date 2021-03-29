Элла Памфилова переназначена председателем Центризбиркома России

Элла Памфилова переизбрана на должность председателя ЦИК абсолютным большинством голосов. Решение принято на первом организационном заседании нового состава Центризбиркома России, передает корреспондент ФАН. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК.

«Самое главное, если коллеги доверят мне продолжить работать на повышение доверия наших избирателей. Наша основная цель — это легитимность выборов, их признание нашими гражданами. Это очень сложно: малейший шаг, оступился и все — рухнет все то, на что было потрачено очень много сил, здоровья, переживаний», — заявила глава ЦИК.

Она также обратила внимание, что к легитимности выборов относится не только корректный подсчет голосов, но и процедура допуска кандидатов к участию в выборах и обеспечение всеобщего равенства в реализации избирательных прав. А внедрение цифровых технологий, по словам Памфиловой, призвано «очеловечить» избирательную систему.

На голосовании вместе с Эллой Памфиловой, занимавшей должность председателя ЦИК в предыдущем составе, рассматривалась еще одна кандидатура. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов, вошедший в новый состав ЦИК по квоте нижней палаты парламента, предложил себя в качестве возможного председателя. Он отметил, что имеет большой опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня, а также много ездил по стране и знаком с особенностями регионов.

Большинство членов ЦИК на этапе вопросов и выступлений высказались в поддержку действовавшего до недавнего времени председателя ЦИК.

«На одном из заседании нашей Центральной избирательной комиссии вы произнесли слово, которое мне очень нравится — что в нашей деятельности должна присутствовать «человечинка». Избирательные комиссии из строгих беспощадных судей превратились в помощников нашим согражданам в реализации избирательного права», — отметил в своем выступлении член ЦИК Борис Эбзеев.

Николай Левичев, который входит в состав ЦИК с 2016 года, предложил Александру Курдюмову взять самоотвод — его кандидатуру не поддержали коллеги по избирательной комиссии. Согласно правилам, для выдвижения кандидатуры на голосование необходимо, чтобы ее поддержал хотя бы один член ЦИК. Своим предложением Левичев вызвал возмущение присутствовавшего в зале председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Спорную ситуацию разрешила Элла Памфилова, поддержавшая кандидатуру соперника.

Свой выбор члены ЦИК сделали, поставив галочку в бюллетене, в импровизированной кабинке, аналогично традиционным выборам.

Также на заседании был выбран заместитель председателя ЦИК. Им стал Николай Булаев. Конкуренцию на голосовании ему пытался составить все тот же Александр Курдюмов, которого не поддержали при избрании главы Центризбиркома.

Вновь избранный председатель ЦИК Элла Памфилова вошла в новый состав в последний момент: по президентской квоте. Владимир Путин утвердил своим указом пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список, кроме Эллы Памфиловой, вошли член Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Полномочия действующего состава Центризбиркома завершатся в конце марта 2021 года. Ближайшей крупной избирательной кампанией станет единый день голосования — в сентябре пройдут выборы в Госдуму VIII созыва, а также в 39 из 85 региональных парламентов. Предстоит выбрать более 10 глав субъектов Российской Федерации.